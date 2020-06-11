Сдавай в аренду или плати

На днях парламент будет рассматривать проект закона, призванный детенизировать сельхозпроизводство (№3131 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно детенизации производства сельскохозяйственной продукции"). Это один из ряда законопроектов, помогающих крупнымагропроизводителям "отжать" землю у владельцев паев или по крайней мере не позволить им воспользоваться льготным открытием земельного рынка и таки увеличить свои наделы и расширить бизнес. Парламент в очередной раз становится на сторону арендаторов сельхозземель и крупного бизнеса, а не владельцев паев и мелких фермеров.

Законопроект, дополняя Налоговый кодекс Украины подпунктом 170.14.3, предусматривает увеличение налога на землю для собственников сельскохозяйственной земли с 0,3 до 5% от нормативно-денежной оценки земли (то есть более чем в 16 раз). Эти 5% законотворцы назвали поставленным налоговым обязательством, которое собственник земли должен платить независимо от каких-либо обстоятельств.

Что интересно и важно, поставленное налоговое обязательство не определяется для собственников земельных участков, передавших свою землю в пользование (аренду или эмфитевзис) на основании зарегистрированных согласно законодательству договоров. То есть те владельцы, которые отдадут землю в аренду, не будут платить налог на землю лично, за них это будет делать арендатор. Но, что тоже интересно и важно, по ставке в пять раз меньшей: арендаторы, являющиеся плательщиками единого налога 4-й группы, максимально платят единый налог в размере не более 0,95% от нормативно-денежной оценки арендуемой земли.

Вырисовываются яркая преференция для роста прибыльности деятельности арендаторов-латифундистов и спланированное "налоговое" принуждение собственников земель не самостоятельно возделывать паи, а сдавать их в аренду.

Законопроект содержит в названии слово "детенизация", а значит, его целью должны быть либо остановка теневой экономической деятельности, либо стимулирование ее легализации. Но из текста проекта непонятно, что же на самом деле он "детенизирует".

Впрочем, настоящих целей законопроекта законотворцы не скрывают. Целями и задачами в объяснительной записке к проекту определено:установить механизм налогообложения собственников земельных участков сельскохозяйственного назначения, предусматривающий установление минимального расчетного налога (поставленное налоговое обязательство в размере 5% от нормативно-денежной оценки), что "…будет стимулировать их (собственников земли. — Р.Г.)к официальному оформлению отношений аренды и труда, сделает невозможным сокрытие доходов от аренды и реализации сельхозпродукции и уклонение их от налогообложения, а также создаст равные условия ведения бизнеса для всех сельхозтоваропроизводителей".

Мы видим неприкрытый лоббизм депутатов в интересах арендаторов, — законом хотят загнать свободных собственников земли в аренду, а у тех, кто уже отдал земли в аренду, отбить желание освободиться от арендной кабалы и в полной мере воспользоваться открытием земельного рынка. Этим арендаторы, в основном средние и крупные аграрные компании, хотят убить сразу двух зайцев: нарастить земельный банк и, в отличие от единоличных производителей (собственников земли, не заключивших ни с кем договоры аренды), получить налоговые льготы.

Но почему бы не убить и третьего зайца, тем более что он сам бежит в пасть арендаторов: у собственников земли при таком законе вынужденно будет расти желание продавать землю, — она для них станет невыгодной. Тем более что законопроект, запрещающий владельцам паев продавать свою землю без согласия нынешних арендаторов, уже принят в первом чтении.

Таким образом видим, что проект закона №3131 на самом деле не о детенизации, а поставленное налоговое обязательство — это всего лишь механизм влияния на владельцев паев, чтобы не дать им ни самостоятельно обрабатывать свои земли, ни продать их на выгодных условиях.

В процессе разработки проекта вообще упущен важный момент, в действительности деятельность арендаторов не облагается налогами вообще. В ответ на жалобы арендаторов об огромных суммах уплаченных налогов с одного гектара арендованной земли позволю себе раскрыть читателям один аграрный секрет Полишинеля. Арендатор является обычным посредником (налоговым агентом) по уплате налогов между государством и собственником земли и работниками.

Государство обязало арендатора перечислять налоги за граждан, то есть за нас с вами: граждан — собственников земли (налог на землю и единый налог для 4-й группы плательщиков); граждан-работников (НДФЛ, ЕСВ, военный сбор); граждан — покупателей в магазинах как конечных потребителей (НДС).

Единственный налогом, который должен из собственных средств платить арендатор, — это налог на прибыль, базой налогообложения которого является сформированная прибыль на предприятии. Но арендаторы являются "упрощенцами", плательщиками единого налога (4-я группа) со ставкой единого налога максимум 0,95% от нормативно-денежной оценки земли. Но земля-то чья? Гражданина — собственника земли, и платит арендатор за собственника земли, опять же, как налоговый агент, а не как объект налогообложения — он просто рассчитывает и перечисляет налоги собственников земли.

Так, может, следует начать детенизацию сельхозпроизводства с арендаторов?

Конечно, налоги платить нужно всем, и любое производство должно быть легальным, но надо создать условия для легального производства. И эти условия заключаются вовсе не в том, чтобы собственников земли обложить обязательным налоговым обязательством, дабы потом упростить продажу их земли в нужные руки.

Любое налоговое обязательство для мелких собственников и производителей может вводиться только после того, как созданы условия для прибыльного самостоятельного хозяйствования.

Власть настроена принять законопроект №3131 и не скрывает истинной цели.Но согласно этому закону детенизация не состоится. Те, кто самостоятельно обрабатывал землю, будут и в дальнейшем стараться обрабатывать ее единолично. Просто будут платить больше налога со своего гектара и получать меньше прибыли от земли, но останутся свободными.

Единоличники либо вообще не платят никакого налога при получении дохода в виде собранного урожая или при его продаже, либо не являются плательщиками налога на добавленную стоимость. Это причина того, что урожай у единоличников покупают по цене на 25–30% ниже, чем у арендаторов, и это существенная потеря для единоличников.

Единоличнику экономически невыгодно переходить на общую систему налогообложения. Причина проста — ведение бухгалтерского учета на 2–5 гектарах не только съест прибыли, но и загонит в убытки.

Рост налога на землю до 1500–1900 грн за гектар создаст определенные риски и сложности для собственников земли — единоличников и повлияет на их решение о дальнейшей судьбе их земли.

Можно откровенно говорить, что этот проект — против собственников земли, но выход есть.

Вырваться из удушающих объятий аренды, а главное, получать большую прибыль, чем в арендных отношениях или при единоличном хозяйствовании, будучи добросовестным налогоплательщиком, можно через объединение собственников земли в товарищества собственников земли.

Товарищество собственников земли может быть плательщиком единого налога 4-й группы, что обусловит исчезновение налоговых преимуществ у арендаторов. Единственным путем для единоличников является объединение, общая бухгалтерия и, как следствие, уменьшение затрат на учет и других материальных и организационных затрат. Это позволит увеличить прибыли от земли.

Проект закона "О прогрессивных земельных отношениях" уже зарегистрирован в парламенте (№3208 от 12 марта 2020 года). Он предполагает следующее:

— предоставляет права и возможности собственникам земли самостоятельно хозяйствовать путем участия в товариществах собственников земли;

— предоставляет право расторгать договоры аренды для перехода к самостоятельному хозяйствованию;

— предоставляет право товариществам собственников земли получать государственную поддержку, в том числе дешевые кредиты за счет прямого государственного кредитования;

— позволяет получать дешевое потребительское кредитование;

— определяет цену земли в случае ее продажи громаде или государству.

В случае его принятия владельцы паев имели бы возможность подготовиться и к упомянутой детенизации, и к другим сюрпризам от аграрного лобби. Но приоритеты наших парламентариев при рассмотрении земельных законопроектов, к сожалению, всем уже понятны.

Все статьи этого атора читайте здесь.