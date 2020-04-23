Накормить всех и самим с голода не умереть

Даже несмотря на серьезные изменения в агросекторе, этот сегмент бизнеса изменится и пострадает меньше других сфер. Поэтому быть аграрием сейчас сравнительно неплохо. Ведь, в отличие от ресторатора или туроператора, на продукты все еще есть спрос — людям необходимо есть. Но структура спроса изменится очень существенно, и не для всех подотраслей агробизнеса эти изменения будут положительными.

Дешевая нефть является негативным фактором для украинского агробизнеса, хотя горюче-смазочные материалы — это существенная расходная часть для агрария. Снижение цены на нефть приводит к резкому уменьшению импорта странами, буквально купавшимися в нефтедолларах. А такие страны есть среди ключевых импортеров украинских продуктов питания. И даже если мы официально в РФ ничего не поставляем, то неофициально украинские продукты туда продолжают попадать через реэкспорт. Кроме того, уменьшение спроса в одной стране приводит к увеличению предложения на рынки других стран. Многие нефтяные страны зарабатывали деньги также на туризме, например Египет или ОАЭ. И вот в этих странах потребление упадет еще больше, ведь туристическая отрасль фактически перестала существовать, и это плохо для Украины.

Большинство людей и компаний в мире станут беднее, и не только в нефтяных странах. Поэтому спрос на дорогие и необязательные продукты, которые легко заменить в потреблении, может резко упасть, в то время как спрос на более базовые, незаменимые продовольственные товары может даже вырасти.

Глобальный рынок вследствие закрытия границ и ограничения торговли продовольствием перестает быть глобальным. Страны часто принимают хаотичные и непродуманные решения. Это тоже невыгодно для всех. Сейчас возможны ситуации, когда в одной стране цены на определенный вид стратегического продовольствия могут взлететь до небес, и многие жители не смогут его себе позволить, в то время как в другой стране этот продукт будет продаваться по низкой цене, невыгодной для фермера, потому что эта страна ограничивает экспорт определенного товара, который считает для себя стратегическим. Соответственно, уже в следующем сезоне производства страна, ограничивающая экспорт, может действительно испытать дефицит стратегического продукта, поскольку фермеры откажутся от убыточного для них производства.

Для украинского правительства очень важно было бы дать четкий сигнал о гарантированном отсутствии преград экспорту продовольствия в период, когда аграрии принимают решения по посевным площадям и их структуре. Но вместо этого мы слышим много разговоров об ограничении экспорта, что может заставить аграриев уменьшить площади под стратегическими культурами.

Хочу напомнить, что уже сейчас перспективы урожая зерновых и масличных культур в Украине под большим вопросом. Яровые культуры все еще могут спасти дожди, если они, конечно, будут, но признаемся, что такой засухи в Украине не было давно. Соответственно, озимые культуры находятся в плохом состоянии. Настолько, что даже были повреждения от заморозков в апреле, которые обычно для них не проблема.

Возвращаясь к глобальным тенденциям, хочу заметить, что спрос на продовольственные зерновые культуры, такие как продовольственная пшеница, рис, крупяные культуры и прочие, может существенно вырасти, потому что это базовые и недорогие стратегические продукты, которые люди начинают употреблять в кризисных ситуациях.

Вместе с тем дешевая нефть и коронакризис ударят по отраслям сельского хозяйства, непосредственно связанным с ценами на энергоносители: по производству биоэтанола, где главными источниками сырья являются сахарный тростник и кукуруза, а также биодизеля, где используется преимущественно рапс.

В совокупности с ожидаемым падением спроса на красное мясо долгосрочное влияние на глобальные цены на кукурузу будет самым большим среди всех культур. Уже сейчас заводы по производству биоэтанола в США остановились. Он никому не нужен при таких ценах на нефть. А значит, кукурузу предлагают на рынке кормов. Но и там фиксируется снижение спроса, поскольку падает спрос на мясо. И мы еще не почувствовали полностью эту тенденцию, которая только начинается, особенно на фоне ослабления украинской гривни. К сожалению для Украины, кукуруза является экспортной позицией №1.

Ценовое давление также будет ощущаться на рынках сахара и рапса. Заводы в Бразилии сейчас начали перерабатывать тростник не на биоэтанол, а на сахар. Предложение растет. Аналогично с рапсом для биодизеля, это сейчас просто невыгодно. Соответственно, больше пойдет на рапсовое масло для пищевого потребления и на технические цели, где спрос тоже упал. Это окажет долгосрочное негативное влияние.

Цены не обязательно снизятся повсюду, так как вырастет количество новых торговых ограничений, и возможны серьезные локальные потрясения и ценовые диспаритеты, то есть сахар или кукуруза вполне могут стоить очень дорого в стране-импортере и слишком дешево в стране-экспортере.

Отрасль масличных культур и растительного масла тоже может разделиться, и дешевые масла получат некоторое преимущество. Самое неприятное здесь — это вероятное падение спроса на протеиновые шроты, являющиеся значительной частью доходов отрасли. Но большим преимуществом зерновой и масличной отраслей является отсутствие проблем с рабочей силой, — почти все производство и переработка механизированы.

Продукты переработки продовольственных зерновых культур тоже вряд ли понесут существенные потери. На них меньше всего сказалось падение в сегменте HoReCa (Hotel, Restaurant, Cafe), то есть ресторанно-туристического бизнеса, ведь такие продукты проще приготовить дома.

Мясная отрасль может пострадать больше других, поскольку спрос на более дорогие виды мяса заметно упадет. При этом птицеводство может даже выиграть, ведь это самый дешевый вид мяса. А рыбная отрасль может пострадать еще больше по сравнению с мясной, так как это самый дорогой источник белка.

Потери несет и молочная отрасль, особенно те ее сегменты, которые ориентированы на производство дорогих сыров и других продуктов с высокой добавленной стоимостью, а также продуктов для HoReCa. Вполне вероятно, что цены на молочный белок и жир опять сблизятся, потому что в последние годы жир (читай — масло) был значительно дороже белка. В Украине отрасль, возможно, также понесет потери, но не очень значительные, поскольку мы уже перестали быть крупным экспортером. Здесь многое будет зависеть от курса гривни: если оправдаются прогнозы девальвации, то снизится импорт молочных продуктов, что позволит местным производителям не потерять объемы продаж. Но у производителей сыров проблемы точно будут.

Яичная отрасль, кстати, от кризиса может даже выиграть. Потребление яйца резко выросло, — люди готовят дома, закупают яйца, ведь это относительно недорогой источник диетического белка. Кроме того, яйца довольно легко готовить. Более того, сейчас готовят много блюд и домашней выпечки, — и это все глобальная тенденция.

Плодоовощная отрасль будет развиваться неоднородно: одни сегменты могут резко вырасти, а другие — практически исчезнут. Например, уже сейчас резко упал спрос на орехи. Есть проблемы со спросом на дорогие виды фруктов и ягод. Эта продукция быстро портится, поэтому подорожание и усложнение логистики уже оказывают негативное влияние. Кроме того, эта отрасль требует больше всего рабочих рук, а с этим во многих странах сейчас большие проблемы.

Уже начинают появляться неприятные сигналы об ухудшении доступа к финансам. Но банки пока в основном понимают, что аграрный сектор будет в меньшей степени поражен, чем другие. Поэтому нечасто блокируют или ограничивают кредитные линии для аграрных компаний, как для компаний из других сфер бизнеса.

Также сейчас мы замечаем, что потери продуктов растут, потому что люди реже ходят в магазины, берут за один раз больше, что увеличивает потери у потребителя. Нарушилась логистика — тоже много потерь. Часть ягод и овощей уже осталась в полях в ЕС, так как не хватает рабочих рук.

Интересно, что инвестиции в аграрную отрасль, несмотря на кризис, могут даже увеличиться, поскольку ситуация в других сферах будет еще хуже. Но преимущество будут отдавать отраслям с максимальным уровнем механизации. А на фоне ожидаемого падения цен на недвижимость (дома, квартиры и т.п.) инвестиции в сельхозземли могут стать спасением для капиталов.

Очень изменится и глобальная логистика, торговые потоки и производство продуктов питания FMCG (брендированных, готовых к употреблению и упакованных). Резко снизится спрос на продукты для ресторанов, отелей и сфер общественного питания, поэтому произойдет откат в добавлении стоимости.

В разы выросла торговля продуктами питания онлайн. Скорее всего, этот сегмент будет развиваться и после окончания карантина, ведь это дополнительное удобство для потребителя. Более того, многие мелкие семейные фермеры наладили прямые продажи и доставки потребителям, особенно если они выращивают/производят довольно дорогую продукцию.

Но все же для небольших фермеров, особенно в Украине, этот год будет очень сложным. К большому сожалению, парламент так и не смог окончательно принять современное кооперативное законодательство, которое при нашей поддержке было разработано отраслевыми ассоциациями еще несколько лет назад. Сейчас во многих регионах закрыли розничные и даже оптовые рынки, которые были основным каналом сбыта продукции, особенно плодоовощной и молочной.

Наше правительство не понимает, что именно эти две категории (а не зерновые или масличные) кормят крестьян, а супермаркеты Украины продают максимум 5–7% от всего объема ягод, а остальное идет через лотки и рынки. Чтобы попасть туда, они проходят звено оптовых рынков. Если эти каналы сбыта будут и далее заблокированы, то потребитель останется без качественных и свежих витаминных продуктов и будет платить за них бешеную цену в супермаркете, а селяне будут вынуждены выбрасывать продукцию на свалку.

Проблема легализации торговли плодоовощной продукцией стоит очень давно, и мы вместе с отраслевыми ассоциациями уже много раз предлагали правительству механизмы ее решения. Кроме указанной выше кооперации, действенным способом было бы снижение ставки НДС на этот вид продукции до 7–10%, чтобы ее было выгоднее закупать у мелких производителей. Это мировая практика, но у нас не работает ни один из этих двух механизмов.

Если подвести небольшой промежуточный итог, то преимущество будет у тех стран, которые производят все необходимое для полного обеспечения собственного населения продуктами питания и не слишком зависят от импорта или экспорта. В частности, высокий уровень продовольственной безопасности в Украине, которая является нетто-экспортером практически всех основных продуктов питания.

Кроме того, Украина сравнительно недавно (в 90-е годы прошлого века) получила бесценный опыт обеспечения продовольственной безопасности путем массового возделывания населением приусадебных участков и производства всего необходимого собственными силами. Мы видим, что этот опыт уже сейчас заставил многих посадить картофель и расширить площади под овощами. Я проводил опрос в собственном блоге, и многие ответили, что планируют заводить у себя даже птицу!