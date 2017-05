Всемирно известные достопримечательности подсветили в память о жертвах теракта в Манчестере

Достопримечательности разных городов мира засияли цветами британского флага.

В разных городах мира почтили память погибших в Манчестере EPA / NIGEL RODDIS

В разных городах мира достопримечательности подсветили в цвета британского флага в память о жертвах теракта в Манчестере и в знак солидарности с народом Великобритании.

В частности, подсвечена Эйфелева башня в Париже.

Небоскреб Бурдж Халифа в ОАЭ

Dubai stands in solidarity with the UK tonight. Brilliant from the Burj Khalifa. What a powerful message. ❤️ pic.twitter.com/YZB0lweyAl — الكباش دبي DubaiRams (@DCFCdubai) 23 травня 2017 р.

Ратуша в Белфасте (Северная Ирландия)

Фонтан Же-До в Женеве

Петершинская башня в Чехии

Petřínská rozhledna se dnes rozsvítí v britských barvách. Naposledy se kvůli teror. útoku rozsvítila v prosinci v barvách německé trikolory. pic.twitter.com/xLRs9ouppj — Filip Titlbach (@FilipTitlbach) 23 травня 2017 р.

Бранденбургские ворота в Берлине

На здании банка HSBC в Гонконге высветилась надпись: "Мы вместе с Соединенным королевством".

A message of solidarity to the victims of the #Manchester attack is displayed on the the HSBC building, #HongKong. pic.twitter.com/TFKxuUZbr4 — Michele Galvani (@GalvaniM) 23 травня 2017 р.

Подсветили и Колизей в Риме

Colosseum lights to be turned off for Manchester - Also Trevi Fountain, Campidoglio https://t.co/JfFufczKY2 — Ansamed (@ANSA_med) 23 травня 2017 р.

Взрыв в Манчестере состоялся после концерта певицы Арианы Гранде в ночь на 23 мая. К настоящему моменту число погибших в результате взрыва на стадионе Manchester Arena достигло 22 человек. По данным посольства Украины в Великобритании, граждан Украины среди пострадавших нет.

