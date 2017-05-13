Возобновление авиасообщения между Россией и Египтом отложено на неопределенный срок

Египет не пригласил российских инспекторов в свои аэропорты.
"Египетская сторона более не демонстрирует готовности к поиску компромисса в части присутствия в местных аэропортах российских специалистов по авиационной безопасности, мотивируя это способностью собственными силами обеспечивать безопасность, в том числе российских туристов, что противоречит подготовленному ранее проекту соответствующего меморандума", - сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.
По данным источника, Россия так и не получила от Египта очередного приглашения на проведение инспекции соблюдения норм безопасности в местных аэропортах.
"Таким образом, сохраняются опасения, что высказанные ранее претензии по части безопасности устранены до сих пор не были", - сказал источник.
Напомним, Россия приостановила авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после катастрофы российского самолета A321 на Синайском полуострове. Все 224 человека, находившиеся на борту, погибли.Интерфакс