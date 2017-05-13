Возобновление авиасообщения между Россией и Египтом отложено на неопределенный срок

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Египет не пригласил российских инспекторов в свои аэропорты.

Когда российские самолеты полетят в Египет - снова не ясно speakland.net

Возобновление авиасообщения между Россией и Египтом откладывается на неопределенный срок. Все дело в том что приостановился диалог о присутствии в египетских аэропортах российских специалистов по авиационной безопасности и неустраненных претензиях по безопасной эксплуатации терминалов.

"Египетская сторона более не демонстрирует готовности к поиску компромисса в части присутствия в местных аэропортах российских специалистов по авиационной безопасности, мотивируя это способностью собственными силами обеспечивать безопасность, в том числе российских туристов, что противоречит подготовленному ранее проекту соответствующего меморандума", - сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

По данным источника, Россия так и не получила от Египта очередного приглашения на проведение инспекции соблюдения норм безопасности в местных аэропортах.

"Таким образом, сохраняются опасения, что высказанные ранее претензии по части безопасности устранены до сих пор не были", - сказал источник.

Напомним, Россия приостановила авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после катастрофы российского самолета A321 на Синайском полуострове. Все 224 человека, находившиеся на борту, погибли.