Топ Новости
<
>

Возобновление авиасообщения между Россией и Египтом отложено на неопределенный срок

13 мая в 08:08

Египет не пригласил российских инспекторов в свои аэропорты.

Аэропорт Египет
Когда российские самолеты полетят в Египет - снова не ясно
speakland.net
Возобновление авиасообщения между Россией и Египтом откладывается на неопределенный срок. Все дело в том что приостановился диалог о присутствии в египетских аэропортах российских специалистов по авиационной безопасности и неустраненных претензиях по безопасной эксплуатации терминалов.

"Египетская сторона более не демонстрирует готовности к поиску компромисса в части присутствия в местных аэропортах российских специалистов по авиационной безопасности, мотивируя это способностью собственными силами обеспечивать безопасность, в том числе российских туристов, что противоречит подготовленному ранее проекту соответствующего меморандума", - сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

По данным источника, Россия так и не получила от Египта очередного приглашения на проведение инспекции соблюдения норм безопасности в местных аэропортах.

"Таким образом, сохраняются опасения, что высказанные ранее претензии по части безопасности устранены до сих пор не были", - сказал источник.

Читайте также: Египет летом введет систему электронных виз

Напомним, Россия приостановила авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после катастрофы российского самолета A321 на Синайском полуострове Все 224 человека, находившиеся на борту, погибли.

По материалам: Интерфакс
Читайте также
Тэги Россия Египет безопасность аэропорт
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 26.47
EUR 28.79
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...
НОВОСТИ ДРУГИХ РЕСУРСОВ