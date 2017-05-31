Во всем мире ежегодно от курения умирают семь миллионов человек – ВОЗ

31 мая – Всемирный день без табака.

31 мая - всемирный день без табака

Ежегодно во всем мире от последствий курения табака умирают 7 миллионов человек, у миллионов людей развиваются серьезные болезни, от вредной привычки людей страдает и экология, сообщили во Всемирной организации здравоохранения по случаю Дня без табака, который ежегодно отмечается 31 мая.

"У миллионов людей развиваются патологии и осложнения, связанные с курением: это слепота, импотенция, состояния, требующие ампутации конечностей и в целом ослабленное здоровье. Курение – серьезный фактор риска для возникновения туберкулеза и ВИЧ-инфекции", - сказала Эндрю Блэк из ВОЗ, сообщает Центр новостей ООН.

В ВОЗ отметили, что табачный дым содержит более семи тысяч токсичных веществ, включая канцерогены, а также парниковые газы. Тысячи тонн этих химикатов попадают в атмосферу, в почву и воду: сигаретные окурки – самый распространенный вид отходов. В городских и прибрежных районах окурки составляют 30-40 процентов мусора.

Отмечается также, что целый ряд антитабачных мер, содержащихся в Конвенции ВОЗ, уже доказали свою эффективность. Это - запрет на рекламу сигарет, повышение акцизов на табачные изделия, предупреждения на сигаретных пачках и запрет на курение в общественных местах на работе.

Еще в 2011 году исследование Citigroup показало, что население развитых стран в среднем примерно к 2050 году полностью откажется от табакокурения. "Процент курящих снижается в развитых странах мира, и снижается более или менее по прямой линии на большинстве рынков", - считают аналитики Citigroup.