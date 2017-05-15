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Во время стрельбы во Франции три человека получили ранения – СМИ

15 мая в 10:00

Стрельба произошла в городе Даммари-ле-Ли на севере страны.

Полиция Франции
Полиция города Даммари-ле-Ли разбирается в инциденте со стрельбой
fr.academic.ru
В городе Даммари-ле-Ли на севере Франции на площади во время собрания людей произошла стрельба, вследствие которой три человека получили ранения. Один из раненых находится в тяжелом состоянии, сообщает французское издание La République 77.

Подробностей по поводу причин стрельбы и личности атаковавших пока неизвестно.

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Напомним, что в Париже в районе Елисейских Полей вечером в четверг, 20 апреля, произошла стрельба. Два офицера полиции были убиты, еще два человека получили ранения.

По материалам: ZN.UA
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Тэги стрельба Франция ранение
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