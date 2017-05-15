Во время стрельбы во Франции три человека получили ранения – СМИ

Стрельба произошла в городе Даммари-ле-Ли на севере страны.

Полиция города Даммари-ле-Ли разбирается в инциденте со стрельбой fr.academic.ru

В городе Даммари-ле-Ли на севере Франции на площади во время собрания людей произошла, вследствие которой три человека получили ранения. Один из раненых находится в тяжелом состоянии, сообщает французское издание La République 77

Подробностей по поводу причин стрельбы и личности атаковавших пока неизвестно.

Напомним, что вв районе Елисейских Полей вечером в четверг, 20 апреля, произошла стрельба. Два офицера полиции были убиты, еще два человека получили ранения.