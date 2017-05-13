В США неизвестный устроил стрельбу в доме престарелых

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Погибли двое сотрудников заведения и начальник полиции.

Неизвестный устроил бойню в доме престарелых в США newsinfo.am

Неизвестный преступник, личность которого устанавливается, напал на дом престарелых в городе Киркерсвилл штата Огайо в США , в результате стрельбы погибли два сотрудника заведения и начальник местного отдела полиции. Сам нападавший покончил с собой, пишет "КоммерсантЪ" со ссылкой на АР.

Сообщается, что правоохранители получили сообщение о замеченном на улице вооруженном человеке. Выехавший на вызов сотрудник полиции передал по рации, что заметил подозреваемого, после чего связь с правоохранителем оборвалась. Его нашли убитым на территории дома престарелых. Преступник также убил двоих сотрудников заведения, после чего застрелился сам.

Как сообщалось, летом прошлого года в Японии преступник напал на дом инвалидов и убил 19 пациентов.