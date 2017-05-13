В США неизвестный устроил стрельбу в доме престарелых

Погибли двое сотрудников заведения и начальник полиции.
Сообщается, что правоохранители получили сообщение о замеченном на улице вооруженном человеке. Выехавший на вызов сотрудник полиции передал по рации, что заметил подозреваемого, после чего связь с правоохранителем оборвалась. Его нашли убитым на территории дома престарелых. Преступник также убил двоих сотрудников заведения, после чего застрелился сам.
Как сообщалось, летом прошлого года в Японии преступник напал на дом инвалидов и убил 19 пациентов.Коммерсантъ