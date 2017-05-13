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В США неизвестный устроил стрельбу в доме престарелых

13 мая в 04:12

Погибли двое сотрудников заведения и начальник полиции.

Стрельба, пистолет, оружие, дуло
Неизвестный устроил бойню в доме престарелых в США
newsinfo.am
Неизвестный преступник, личность которого устанавливается, напал на дом престарелых в городе Киркерсвилл штата Огайо в США , в результате стрельбы погибли два сотрудника заведения и начальник местного отдела полиции. Сам нападавший покончил с собой, пишет "КоммерсантЪ" со ссылкой на АР.

Сообщается, что правоохранители получили сообщение о замеченном на улице вооруженном человеке. Выехавший на вызов сотрудник полиции передал по рации, что заметил подозреваемого, после чего связь с правоохранителем оборвалась. Его нашли убитым на территории дома престарелых. Преступник также убил двоих сотрудников заведения, после чего застрелился сам.

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Как сообщалось, летом прошлого года в Японии преступник напал на дом инвалидов и убил 19 пациентов.  

По материалам: Коммерсантъ
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Тэги полиция преступник США погибли стрельба
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