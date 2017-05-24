Власть Венесуэлы запускает процесс изменения конституции на фоне масштабных протестов оппозиции

Мадуро предлагает изменить принцип формирование парламента в свою пользу.

Мадуро хочет создать подконтрольный себе парламент cont.ws

Президент Венесуэлы Николас Мадуро продолжает свое движение к изменению конституции, несмотря на протесты оппозиции и. Мадуро предлагает создать "конституционную ассамблею" и провести для нее выборы, однако оппозиция отмечает, что это лишь попытка избежать всеобщих выборов, пишет DW

Орган, который предлагает создать Мадуро, будет подменять функции парламента, который настроен оппозиционно к нынешнему президенту. При этом принцип его формирования предполагает треть делегатов от представителей профсоюзов, объединений пенсионеров и работников, которые находятся под контролем партии Мадуро.

Напомним, что с начала апреля в Венесуэле почти ежедневно проходят массовые антиправительственные демонстрации, в ходе которых действующие власти уже задержали десятки участников. Среди требований участников демонстраций - досрочные выборы нового президента страны, полное восстановление прав парламента Венесуэлы, а также запуск процесса восстановления экономики страны.

Детальнее о массовых демонстрациях в Венесуэле читайте в статье Виктора Каспрука "Венесуэла — на грани гражданской войны" для еженедельника "Зеркало недели. Украина".