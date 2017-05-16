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Количество погибших в ходе протестов в Венесуэле превысило 40 человек

16 мая в 12:39

В штате Тачира на границе с Колумбией погибли 17-летний юноша и 33-летний мужчина.

Голодный бунт в Венесуэле
Во время протестов в Венесуэле погибли еще два человека
Во время акции протестов против диктатуры президента Николаса Мадуро в Венесуэле в понедельник, 15 мая, погибли ещё два человека: 17-летний юноша получил пулевое ранение, а 33-летнему мужчине в грудь попала граната со слезоточивым газом, сообщает Associated Press.

Таким образом общее количество погибших за время протестов достигло 41 человека.

Информацию о гибели людей подтвердил Тарек Уильям Сааб, венесуэльский омбудсмен. В своём Twitter аккаунте он сообщил, что им было подано обращение о расследовании этого ужасного происшествия.

Так же сообщается, что в Центральном штате Карабобо расстреляли трех силовиков, а в Ларе трёх демонстрантов сбил автомобиль. В то же время информация о гибели полицейского в штате Карабобо не подтвердилась.

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Напомним, что с начала апреля в Венесуэле почти ежедневно проходят массовые антиправительственные демонстрации, в ходе которых действующие власти уже задержали десятки участников. Среди требований участников демонстраций - досрочные выборы нового президента страны, полное восстановление прав парламента Венесуэлы, а также запуск процесса восстановления экономики страны.

Детальнее о массовых демонстрациях в Венесуэле читайте в статье Виктора Каспрука "Венесуэла — на грани гражданской войны" для еженедельника "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги Венесуэла демонстрация президент гибель
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