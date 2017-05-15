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В Женеве стартовал новый раунд переговоров по сирийскому конфликту

15 мая в 20:33

Стороны обсудят формирование нового сирийского правительства.

Женева-2, Международная конференция по Сирии
В Женеве начнутся переговоры по Сирии
ИТАР-ТАСС
В Женеве во вторник начнется новый раунд межсирийских переговоров под эгидой ООН, об этом сообщил 15 мая спецпредставитель всемирной организации в Сирии Стаффан де Мистура.
 
Официальный Дамаск и Высший комитет по переговорам обсудят борьбу с терроризмом, формирование нового правительства Сирии и проведение свободных выборов.
 
Предметом диалога, как ожидается, станут вопросы формирования нового сирийского правительства, проведения свободных выборов, выработки новой конституции и борьбы с терроризмом. 
 
 
Новый раунд переговоров по Сирии, недавно начатый в Женеве под эгидой ООН, направлен на поиск политического урегулирования войны. В них участвуют представители правительства Башара Асада и самой большой группы сирийской оппозиции — Сирийской национальной коалиции. 
 
По материалам: Deutsche Welle (Русская редакция)
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