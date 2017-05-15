В Женеве стартовал новый раунд переговоров по сирийскому конфликту

Стороны обсудят формирование нового сирийского правительства.

В Женеве начнутся переговоры по Сирии ИТАР-ТАСС Женеве во вторник начнется новый раунд межсирийских переговоров под эгидой ООН, об этом сообщил 15 мая спецпредставитель всемирной организации в Сирии Стаффан де Мистура.

Официальный Дамаск и Высший комитет по переговорам обсудят борьбу с терроризмом, формирование нового правительства Сирии и проведение свободных выборов.

Предметом диалога, как ожидается, станут вопросы формирования нового сирийского правительства, проведения свободных выборов, выработки новой конституции и борьбы с терроризмом.