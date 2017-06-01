В Тирасполе раскритиковали появление первого украино-молдавского КПП на приднестровском участке

В Приднестровье считают это намерением спровоцировать обострение ситуации.

«Приднестровье» возмутилось открытием первого совместного КПП Украины и Молдовы на приднестровском участке границы

В самопровозглашенном Приднестровье раскритиковали появление первого совместного контрольно-пропускного пункта Украины и Молдовы на приднестровском участке границы. По словам "МИД Приднестровья" такие действия Украины являются провокацией для обострения ситуации в регионе.

В непризнанной республике пожаловались, что данный шаг противоречит многостороннему переговорному процессу. Кроме того, в Тирасполе считают, что такой шаг "является одним из элементов комплексной блокадной стратегии по нанесению существенного ущерба и поэтапному ограничению потенциала" непризнанной республики.

Ранее сообщалось, что 31 мая на молдавско-украинской границе"Кучурганы-Первомайск", который граничит с сепаратистским регионом Приднестровье.

Напомним, с 20 мая Украина осуществляет пропуск грузов в Приднестровье через свою территорию только по договоренности с Нацагентством по безопасности пищевых продуктов Молдовы.

Отмечается, что такие условия пропуска грузов определены Соглашением о сотрудничестве в области ветеринарии стран СНГ. Но оно не касается отношений с непризнанной "Приднестровской Молдавской Республикой".