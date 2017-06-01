В Тирасполе раскритиковали появление первого украино-молдавского КПП на приднестровском участке

В Приднестровье считают это намерением спровоцировать обострение ситуации.
В непризнанной республике пожаловались, что данный шаг противоречит многостороннему переговорному процессу. Кроме того, в Тирасполе считают, что такой шаг "является одним из элементов комплексной блокадной стратегии по нанесению существенного ущерба и поэтапному ограничению потенциала" непризнанной республики.начал работу общий контрольно-пропускной пункт Украины и Молдовы "Кучурганы-Первомайск", который граничит с сепаратистским регионом Приднестровье.
Напомним, с 20 мая Украина осуществляет пропуск грузов в Приднестровье через свою территорию только по договоренности с Нацагентством по безопасности пищевых продуктов Молдовы.
Отмечается, что такие условия пропуска грузов определены Соглашением о сотрудничестве в области ветеринарии стран СНГ. Но оно не касается отношений с непризнанной "Приднестровской Молдавской Республикой".Интерфакс-Украина