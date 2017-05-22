Украина не будет пропускать грузы в Приднестровье без разрешения Молдовы

В Госпотребсоюзе объяснили, что непризнанную "республику" не касаются некоторые международные соглашения.

Пропуск грузов в Приднестровье через Украину будет осуществляться лишь с разрешения Кишинева. puerrtto.livejournal.com

С 20 мая Украина осуществляет пропуск грузов в Приднестровье через свою территорию только по договоренности с Нацагентством по безопасности пищевых продуктов Молдовы.

Об этом говорится в сообщении Госпотребсоюза Украины, размещенном на сайте ведомства. Отмечается, что такие условия пропуска грузов определены Соглашением о сотрудничестве в области ветеринарии стран СНГ. Но оно не касается отношений с непризнанной "Приднестровской Молдавской Республикой".

Ранее сообщалось, что в Молдове требуют вывода российских войск из Приднестровья. В частности, изаместитель министра иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Лилиан Дарий подчеркивал, что это помогло бы решить конфликт.

Также посла Молдовы на России отозвали из-за конфликта промосковского президента Игоря Додона и проевропейского правительства Молдовы. Отзыв посла из России, с которым Додон сработался, стал ответом на несогласия нынешнего президента утвердить ряд кандидатур на послов в другие страны.