Украина и Молдова открыли совместный КПП на границе с Приднестровьем

Фактическая власть Приднестровья назвала совместную работу украинских и молдовских пограничников "блокадой".

Украинские и молдовские пограничники работают вместе на границе с Приднестровьем © European Council

31 мая на молдавско-украинской границе начал работу общий контрольно-пропускной пункт Украины и Молдовы "Кучурганы-Первомайск", который граничит с сепаратистским регионом

Как сообщает "Радіо Свобода", проект осуществляется при поддержке миссии ЕС по приграничной помощи Молдове и Украине.

Сообщается, что на первом этапе в течение приблизительно шести месяцев на КПП будет осуществляться проверка грузов, которые вывозятся из региона. Пограничники Украины и Молдовы также будут контролировать потоки трафика и количество людей, которые пересекают КПП. На следующем этапе будет также контролироваться импорт в Приднестровье.

Фактическая власть непризнанного Приднестровья назвала работу украинских и молдавских пограничников на КПП "блокадой". В Киеве и Кишиневе, в свою очередь, заявили, что новый режим будет лишь содействовать процедуре перевозки грузов и проезда людей и автотранспорта.

Напомним, с 20 мая Украина осуществляет пропуск грузов в Приднестровье через свою территорию только по договоренности с Нацагентством по безопасности пищевых продуктов Молдовы.

Отмечается, что такие условия пропуска грузов определены Соглашением о сотрудничестве в области ветеринарии стран СНГ. Но оно не касается отношений с непризнанной "Приднестровской Молдавской Республикой".