В ООН осудили теракт в Манчестере

Генсек ООН заявил о солидарности с правительством и народом Великобритании.

Генсек ООН назвал чудовищным теракт в Манчестере UNHCR/Flickr

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и Совет безопасности организации самым решительным образом осудили "чудовищный" террористический акт, произошедший в Манчестере.

Как сообщает Центр новостей ООН, генсек организации заявил о своей солидарности с народом и правительством Великобритании, высказал надежду, что виновные в совершении теракта будут наказаны, выразил соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Также "Совет безопасности ООН самым решительным образом осудил теракт в Манчестере и минутой молчания почтил память погибших", - сказано в сообщении.

Взрыв в Манчестере состоялся после концерта певицы Арианы Гранде в ночь на 23 мая. К настоящему моменту число погибших в результате взрыва на стадионе Manchester Arena достигло 22 человек. По данным посольства Украины в Великобритании, граждан Украины среди пострадавших нет.

Больше подробностей о теракте в Великобритании читайте в публикации "Взрывы на стадионе в Манчестере: главное".