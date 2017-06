В Мьянме разбился военный самолет с 120 пассажирами

В Мьянме в среду пропал с радаров военныйс 120 пассажирами на борту, передает Reuters

Сообщается, что в самолете находятся 106 военнослужащих и членов их семей, а также 14 сотрудников авиации.

По словам местных должностных лиц, транспортный самолет китайского производства Y-8-200F летел с южного побережья Мьянмы в Янгон, совершая еженедельный рейс.

Известно, что контакт с самолетом был потерян через 29 минут после взлета над Андаманским морем, примерно в 43 милях (70 км) к западу от города Тавой.

"Мы не знаем, что именно произошло с этим самолетом после потери контакта", - сказал один из сотрудников гражданской авиации в аэропорту города Мьей.

По его словам, на момент взлета погодные условия были "нормальными".

После исчезновения самолета с радаров военные начали поиски, были мобилизованы 6 военно-морских кораблей и 3 военных самолета. Спасателям удалось обнаружить в Андаманском море обломки самолета министерства обороны Мьянмы, сообщает AFP.

