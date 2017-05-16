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В США разбился реактивный самолет бизнес-класса

16 мая в 10:34

Погибли по меньшей мере два члены экипажа, аварийные службы продолжают поиски.

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Фото twitter.com

Реактивный самолет бизнес-класса Learjet 35 потерпел катастрофу в США во время захода на посадку в аэропорт Тетерборо в штате Нью-Джерси. Пассажиров на борту не было, оба пилота погибли, сообщает телеканал CBS News.

Самолет врезался в складское помещение, в результате чего несколько зданий загорелись. На кадрах видео с места событий видно, как оттуда поднимается густой шлейф дыма. Так как самолет упал в промышленной зоне, удалось избежать жертв среди местного населения. В результате аварии части фюзеляжа, двигатели и колеса разлетелись в разные стороны. Пострадали несколько легковых машин на стоянке.

Аварийные службы быстро добрались до места катастрофы и сразу приступили к тушению пожара. Причина аварии пока неизвестна. По сообщению Национальной метеорологической службы, в районе катастрофы были зафиксированы порывы ветра до 70 км/ч.

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Подал в отставку глава польской комиссии по расследованию Смоленской авиакатастрофы. Причины отставки неизвестны.

По материалам: УНИАН
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