В России при жесткой посадке разбился Ан-26 с курсантами на борту

Один военнослужащий погиб, еще пять госпитализированы.

Утром 30 мая на аэродроме Краснодарского авиационного училища в городе Балашове Саратовской области самолет ВВС РФ Ан-26 совершил жесткую посадку и загорелся. В результате крушения погиб 21-летний курсант М. Артемьев. Он умер по дороге в больницу в машине скорой помощи. Кроме того, в крушении пострадали: капитан Терешин Ю., майор Родионов С., прапорщик Фролов И., а также курсанты Халаимов П. и Махмудов И., сообщает Life.ru.

Самолет выполнял учебно-тренировочный полет. В Следственном комитете России (СКР) сообщили, что по факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил полетов или подготовки к ним". Сотрудники комитета предположили, что самолет упал с высоты 200 метров при посадке на аэродром учебной авиабазы из-за отказа одного из двигателей.

Автоколонна, перевозившая раненых с места крушения самолета, попала в ДТП по дороге в больницу, передает телеканал "РЕН ТВ". По данным издания, в результате происшествия есть пострадавшие.

Военно-транспортный Ан-26 производился на Киевском авиазаводе с 1969 по 1986 годы, всего было выпущено 1,4 тысячи самолетов этого типа.

Недавно в Одессе курсанты прыгали с восстановленного при помощи волонтеров Ан-26 "Феникс". Будущие офицеры-десантники высадились с высоты 800 метров с оружием и снаряжением.