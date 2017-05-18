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В Москве задержан вокалист группы Би-2

18 мая в 02:18
У певца обнаружили марихуану. 
Лева Би-2
Леву задержали за марихуану
На московском стадионе "Открытие Арена" полицейские задержали вокалиста рок-группы "Би-2" Егора Бортника (Леву Би-2), у которого нашли марихуану, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
 
На стадионе проходил футбольный матч между столичным "Спартаком" и грозненским "Тереком".
 
В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили, что на стадионе действительно задержали гражданина с запрещенными веществами, однако его имени не уточнили, отметив только, что по этому факту сейчас проводится проверка.
 
 
Как сообщалось, в Москве снова задержали беглого украинского депутата Шепелева. 
 
По материалам: РИА Новости
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