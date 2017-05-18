В Москве задержан вокалист группы Би-2

У певца обнаружили марихуану.

Леву задержали за марихуану На московском стадионе "Открытие Арена" полицейские задержали вокалиста рок-группы "Би-2" Егора Бортника (Леву Би-2), у которого нашли марихуану, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

На стадионе проходил футбольный матч между столичным "Спартаком" и грозненским "Тереком".

В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили, что на стадионе действительно задержали гражданина с запрещенными веществами, однако его имени не уточнили, отметив только, что по этому факту сейчас проводится проверка.