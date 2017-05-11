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В Москве задержали участников акции в поддержку геев в Чечне

11 мая в 22:58
Активисты планировали передать в Генпрокуратуру петицию в защиту геев. 
наручники
В Москве задержали ЛГБТ-активистов
fotokanal.com
В Москве полиция задержала пятерых ЛГБТ-активистов, которые намеревались передать Генеральной прокуратуре РФ петицию в защиту геев в Чечне, передает "Радио Свобода".   
 
Среди задержанных есть один гражданин Италии. Представители ЛГБТ-сообщества утверждают, что требование расследовать преследования геев поддержали уже около двух миллионов граждан РФ. 
 
 

Ранее российская "Новая газета" обратилась в правоохранительные органы с жалобами на угрозы после публикации статьи о массовых задержаниях и пытках жителей Чечни нетрадиционной сексуальной ориентации. 

В "Новой газете" вышла статья о преследованиях в Чечне мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации. По данным издания, за последние недели полицейские задержали около 100 человек, не менее троих мужчин убили. Чеченское руководство эти обвинения отрицает. 

 
По материалам: Радио Свобода
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