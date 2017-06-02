В Москве выпал июньский мокрый снег

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Температура воздуха в российской столице сегодня не превысит 12-14 градусов.

В Москве и области выпал снег. Фотографии и видео природного явления наполнили соцсети.

В столичном метеобюро сообщили, что в Москве в течение всего дня сохранится сильный ветер: "С 8:00 до 21:00 в Москве ожидается сильный ветер с порывами 15 м/с и выше".

По данным Гидрометцентра России, в Москве прогнозируется северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/с, местами возможны порывы 12-17 м/с. Погода будет облачная, местами пройдет небольшой дождь, температура воздуха не превысит 12-14 градусов.

Также о снегопаде сообщаеют жители Санкт-Петербурга и северо-восточных областей РФ.

В середине дня в понедельник, 29 мая, на Москву обрушился ураган. Ливень сопровождался резкими порывами ветра, из-за которых падали деревья и различные конструкции. Большинство из погибших привалили упавшие деревья. Всего в Москве упало более 3,5 тыс. деревьев. В результате урагана погибли 15 человек, еще около 200 пострадали.