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В Конгрессе США готовят первый шаг к импичменту Трампа

7 июня в 10:56

При этом процедура импичмента маловероятно пройдет Конгресс, где Республиканцы имеют большинство.

Дональд Трамп
В США готовят импичмент Трампу
Yahoo!News
Представитель партии Демократов от Техаса в Конгрессе Эл Грин готовит письменную заявку с предложением рассмотреть импичмент президенту Дональду Трампу. Такие действия Грина является первым шагом в процедуре импичмента, пишет издание The Hill.

Издание отмечает, что процедура импичмента маловероятно может пройти Конгресс, где большинство составляют республиканцы, которые в большинстве поддерживают президента. Сохраняют большинство республиканцы и в Сенате, который также должен голосовать за импичмент, в случае его прохождения через нижнюю палату.

Тем не менее, заявление Грина показывает настроения среди все большего числа Демократов, которые критично относятся ко многим шагам президента.

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Ранее телеканал CNN сообщал, что в Белом доме считают маловероятным импичмент Трампа. Хотя юристы президента США обдумывают, как будут защищать его от отстранения от власти.

Еще в марте видння Newsweek писало, что в США демократы ищут причины для импичмента Трампа. Политические оппоненты ждут, что открытое слушание Постоянного комитета по вопросам разведки даст необходимые доказательства против президента.

По материалам: ZN.UA
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Тэги президент США республиканцы импичмент
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