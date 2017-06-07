В Конгрессе США готовят первый шаг к импичменту Трампа

При этом процедура импичмента маловероятно пройдет Конгресс, где Республиканцы имеют большинство.

В США готовят импичмент Трампу Yahoo!News

Представитель партии Демократов от Техаса в Конгрессе Эл Грин готовит письменную заявку с предложением рассмотреть. Такие действия Грина является первым шагом в процедуре импичмента, пишет издание The Hill.

Издание отмечает, что процедура импичмента маловероятно может пройти Конгресс, где большинство составляют республиканцы, которые в большинстве поддерживают президента. Сохраняют большинство республиканцы и в Сенате, который также должен голосовать за импичмент, в случае его прохождения через нижнюю палату.

Тем не менее, заявление Грина показывает настроения среди все большего числа Демократов, которые критично относятся ко многим шагам президента.

Ранее телеканал CNN сообщал, чтоимпичмент Трампа. Хотя юристы президента США обдумывают, как будут защищать его от отстранения от власти.

Еще в марте видння Newsweek писало, что в США демократы ищут причины для импичмента Трампа. Политические оппоненты ждут, что открытое слушание Постоянного комитета по вопросам разведки даст необходимые доказательства против президента.