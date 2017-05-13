В Италии к 16 годам тюрьмы приговорили капитана круизного лайнера Costa Concordia

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Costa Concordia было самым большим в истории пассажирским судном, потерпевшим крушение.

При крушении лайнера погибли 32 человека udf.by

Высший суд Италии окончательно подтвердил приговор бывшему капитану круизного лайнера Costa Concordia Фраческо Скеттино. 56-летнего моряка лишат свободы на 16 лет за кораблекрушение, в результате которого погибли более 30 человек.

Адвокаты заявили, что их подзащитный незамедлительно предаст себя в руки органов юстиции. Сам Скеттино не присутствовал на судебном заседании, которое состоялось в пятницу, 12 мая. Ранее он прошел все возможные судебные инстанции, пытаясь доказать свою невиновность.

Прокуратура требовала для Скеттино значительно более сурового наказания в виде лишения свободы на 26 лет с учетом того факта, что капитан после аварии покинул тонущее судно на спасательной лодке, несмотря на то, что на борту лайнера еще оставались люди, пишет DW.

феврале 2015 года. Суд признал его виновным в убийстве по неосторожности группы лиц.

В январе 2012 года 290-метровое судно Costa Concordia село на мель в районе западного побережья Италии. ЧП случилось из-за неудачного маневрирования: лайнер налетел на скалы и затонул. На борту было более 4 тысяч пассажиров, 32 человека погибли. Капитан во время крушения покинул судно.

Лайнер Costa Concordia стал самым большим в истории пассажирским судном, потерпевшим крушение.