В Германии дали старт бюджетной реформе

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С 2020 федеральные земли получат больше денег в обмен на полномочия.

Бундесрат проголосовал за новую реформу twitter.com/MelnykAndrij/

Германии пройдет реформа, в соответствии с которой перераспределятся финансовые потоки между федеральным центром и землями. За необходимые поправки к конституции проголосовали две трети членов бундесрата (орган, представляющий федеральные земли).

Как сообщает DW, земли начнут получать от центра по 9,75 млрд евро, что значительно превышает сумму, начисляемую им до сих пор. А Берлин получит больше прав в таких сферах, как строительство автобанов, налоги и школьное финансирование. Новые правила вводятся до 2030 года.

Перераспределение финансирования между федеральным центром и землями является крупнейшим проектом действующей правящей коалиции, полномочия которой завершаются осенью. В федеральных землях проходит серия выборов.