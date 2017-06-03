В Германии дали старт бюджетной реформе

С 2020 федеральные земли получат больше денег в обмен на полномочия.
Как сообщает DW, земли начнут получать от центра по 9,75 млрд евро, что значительно превышает сумму, начисляемую им до сих пор. А Берлин получит больше прав в таких сферах, как строительство автобанов, налоги и школьное финансирование. Новые правила вводятся до 2030 года.
Перераспределение финансирования между федеральным центром и землями является крупнейшим проектом действующей правящей коалиции, полномочия которой завершаются осенью. В федеральных землях проходит серия выборов.Deutsche Welle (Русская редакция)