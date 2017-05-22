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В Будапеште тысячи людей вышли на протесты против политики Орбана

22 мая в 09:59

Протестующие требуют отменить закон, по которому закрывают институт Сороса.

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В Венгрии прошли массовые протесты против запрета Центральноевропейского университета
Balazs Mohai / EPA
Перед парламентом Венгрии в Будапеште 21 мая прошли массовые протесты против закона, благодаря которому закрывается Центральноевропейский университет, основанный Джорджем Соросом. Несколько тысяч человек протестовали против закрытия университета, а также усиленного давления против неправительственных общественных организаций, сообщает Reuters.

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Ранее сообщалось, что новые дополнения в закон Венгрии об образовании поддержали 123 депутата, 38 проголосовали против, а еще столько же - воздержались. Изменения ограничат свободу двух десятков университетов по всей Венгрии. Однако, обозреватели считают, что они были разработаны специально для того, чтобы остановить работу Центральноевропейского университета в Будапеште, основанного миллиардером Джорджом Соросом.

По материалам: ZN.UA
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Тэги университет Венгрия протесты
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