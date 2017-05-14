В Боснии и Герцеговине разбился самолет

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Погибло пять человек, трое из них – дети.

В Боснии произошло крушение самолета В Боснии и Герцеговине возле города Мостар разбился легкомоторный спортивный самолет, передает avaz.ba

В самолете находилось пять человек, трое из которых дети. Все они погибли.

"Это были дети работников аэропорта Мостар. В аварии погиб также летный инструктор. Личность пятого погибшего устанавливается", - сообщает издание.