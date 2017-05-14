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В Боснии и Герцеговине разбился самолет

14 мая в 00:07
Погибло пять человек, трое из них – дети. 
самолет Босния крушение
В Боснии произошло крушение самолета
В Боснии и Герцеговине возле города Мостар разбился легкомоторный спортивный самолет, передает avaz.ba.
 
В самолете находилось пять человек, трое из которых дети. Все они погибли.  
 
"Это были дети работников аэропорта Мостар. В аварии погиб также летный инструктор. Личность пятого погибшего устанавливается", - сообщает издание. 
 
 
Как сообщалось, российский истребитель МиГ-31 разбился в Бурятии
 
По материалам: avaz.ba.
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