В Белизе расследуют нелегальные выплаты Януковича Манафорту

Расследование идет о 750 тысячах долларов переданных Манафорту через оффшорную компанию.

Против Манафорта ведут расследование и в Белизе Flickr/Stock News USA

В Белизе проводят расследование по делу о нелегальных выплатахот "Партии регионов" на сумму в 750 тысяч долларов. Эта сумма была передана Манафорту через компанию "Neocom", которая зарегистрированная в Белизе, сообщает Bloomberg

Издание отмечает, что всего на счета Манафорта от окружения Януковича поступило около 12,7 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что прокурор Нью-Йорка запустил, которого также подозревают в связях с Россией. Расследование касается сделок Манафорта по недвижимости, а прокурор уже запросил банковскую историю бывшего советника Трампа.

Напомним, что журналисты AP нашли доказательства получения Манафортом средств из "черной кассы" регионалов. Как отмечается в материале агентства, речь идет о выплатах, осуществленных в 2007 и 2009 годах.

21 марта, народный депутат Сергей Лещенко представил документы, которые, по его словам, раскрывают механизм получения американским политтехнологом Полом Манафортом средств из "Черной кассы" Партии регионов. По мнению Лещенко, выплаты в пользу Манафорта осуществлялись с использованием оффшорных юрисдикций и банков сомнительной репутации, в частности – через финансовый счет офшорной компании в Кыргызстане.

В свою очередь, спикер американского политтехнолога Пола Манафорта Джейсон Мелони опроверг заявление украинского депутата Сергея Лещенко о получении Манафортом 750 тысяч долларов из "черной кассы" Партии регионов через счет офшорной компании в Кыргызстане.