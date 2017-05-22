В Белизе расследуют нелегальные выплаты Януковича Манафорту

Расследование идет о 750 тысячах долларов переданных Манафорту через оффшорную компанию.
Издание отмечает, что всего на счета Манафорта от окружения Януковича поступило около 12,7 миллионов долларов.
Напомним, что журналисты AP нашли доказательства получения Манафортом средств из "черной кассы" регионалов. Как отмечается в материале агентства, речь идет о выплатах, осуществленных в 2007 и 2009 годах.
21 марта, народный депутат Сергей Лещенко представил документы, которые, по его словам, раскрывают механизм получения американским политтехнологом Полом Манафортом средств из "Черной кассы" Партии регионов. По мнению Лещенко, выплаты в пользу Манафорта осуществлялись с использованием оффшорных юрисдикций и банков сомнительной репутации, в частности – через финансовый счет офшорной компании в Кыргызстане.
В свою очередь, спикер американского политтехнолога Пола Манафорта Джейсон Мелони опроверг заявление украинского депутата Сергея Лещенко о получении Манафортом 750 тысяч долларов из "черной кассы" Партии регионов через счет офшорной компании в Кыргызстане.ZN.UA