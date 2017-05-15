В США начали расследование против Манафорта – Bloomberg

Генпрокурор Нью-Йорка начал расследование по сделкам с недвижимостью бывшего советника Дональда Трампа.

Прокуроры запросили у Манафорта его банковскую историю

Прокурор Нью-Йорка запустил расследование против экс-советника Дональда Трампа, которого также подозревают в связях с Россией. Расследование касается сделок Манафорта по недвижимости, а прокурор уже запросил банковскую историю бывшего советника Трампа, сообщает Bloomberg , ссылаясь на свои источники.

Издание отмечает, что поскольку расследование не публичное, то представители прокурора отказались комментировать информацию по нему. Представители Манафорта отметили, что если просочилась какая-либо информация о расследовании, то это преступление.

Напомним, что журналисты AP нашлирегионалов. Как отмечается в материале агентства, речь идет о выплатах, осуществленных в 2007 и 2009 годах.

21 марта, народный депутат Сергей Лещенко представил документы, которые, по его словам, раскрывают механизм получения американским политтехнологом Полом Манафортом средств из "Черной кассы" Партии регионов. По мнению Лещенко, выплаты в пользу Манафорта осуществлялись с использованием оффшорных юрисдикций и банков сомнительной репутации, в частности – через финансовый счет офшорной компании в Кыргызстане.

В свою очередь, спикер американского политтехнолога Пола Манафорта Джейсон Мелони опроверг заявление украинского депутата Сергея Лещенко о получении Манафортом 750 тысяч долларов из "черной кассы" Партии регионов через счет офшорной компании в Кыргызстане.