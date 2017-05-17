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В Беларуси впервые за 10 лет официально зарегистрировали оппозиционную организацию

17 мая в 04:00

Движение "Говори правду" выступает за мирные перемены и диалог с властью.

Митинг Беларусь
В Беларуси легализировали умеренную оппозицию
В Беларуси впервые за последние 10 лет зарегистрировали оппозиционную общественную организацию - Республиканское исследовательско-просветительское объединение "Говори правду". Организация прошла регистрацию в Министерстве юстиции Беларуси с седьмой попытки.

Как сообщают представители движения , регистрация – "это шаг в правильном направлении. Мы приветствуем его и призываем зарегистрировать другие демократические организации, которые годами пытаются легализовать свою деятельность".

"До этого момента всех, кто входил в команду "Говори правду", можно было привлечь по статье УК "деятельность от имени незарегистрированной организации", - прокомментировал один из лидеров движения Андрей Дмитриев.

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Организация "Говори правду" де-факто работала и ранее и и даже поддерживаал двоих кандидатов в президенты Беларуси:  Владимира Некляева в 2010 году и Татьяну Короткевич в 2015 году.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко, который правит уже четверть века, заявлял о своем страхе перед возможными либеральными реформами в стране. 

По материалам: Deutsche Welle (Русская редакция)
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Тэги Беларусь организация регистрация президент оппозиция
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