В Беларуси впервые за 10 лет официально зарегистрировали оппозиционную организацию

Движение "Говори правду" выступает за мирные перемены и диалог с властью.

В Беларуси легализировали умеренную оппозицию

Беларуси впервые за последние 10 лет зарегистрировали оппозиционную общественную организацию - Республиканское исследовательско-просветительское объединение "Говори правду". Организация прошла регистрацию в Министерстве юстиции Беларуси с седьмой попытки.

Как сообщают представители движения , регистрация – "это шаг в правильном направлении. Мы приветствуем его и призываем зарегистрировать другие демократические организации, которые годами пытаются легализовать свою деятельность".

"До этого момента всех, кто входил в команду "Говори правду", можно было привлечь по статье УК "деятельность от имени незарегистрированной организации", - прокомментировал один из лидеров движения Андрей Дмитриев.

Организация "Говори правду" де-факто работала и ранее и и даже поддерживаал двоих кандидатов в президенты Беларуси: Владимира Некляева в 2010 году и Татьяну Короткевич в 2015 году.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко, который правит уже четверть века, заявлял о своем страхе перед возможными либеральными реформами в стране.