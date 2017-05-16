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В Австрии определились с датой досрочных парламентских выборов

16 мая в 18:35

Парламентские фракции провели консультации и согласовали дату голосования.

австрия
В Австрии состоятся внеочередные выборы в связи со сменой руководства одной из партий коалиции
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Внеочередные парламентские выборы в Австрии состоятся 15 октября. К такому решению пришли представители всех фракций в ходе консультаций во вторник, 16 мая, передает Der Standart.

"Мы договорились о проведении выборов 15 октября. Все фракции пришли к единому мнению", – сообщил журналистам министр иностранных дел и лидер Австрийской народной партии Себастиан Курц.

Канцлер Кристиан Керн, в свою очередь, объявил о назначении министра юстиции Вольфганга Брандштеттера вице-канцлером.

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Как сообщалось, члены Австрийской народной партии избрали главу МИД Себастиана Курца своим новым лидером после того, как Райнхольд Миттерленер сложил полномочия главы АНП и вице-канцлера. Курц сразу же заявил о необходимости провести досрочные выборы в связи со сменой руководства одной из правящих партий.

Австрийская народная партия совместно с Социал-демократической партией формирует парламентскую коалицию. Смена руководства партии происходит уже четвертый раз за последнее десятилетие.

По материалам: ZN.UA , Европейская правда ,
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Тэги Австрия выборы Курц
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