В Австрии определились с датой досрочных парламентских выборов

Парламентские фракции провели консультации и согласовали дату голосования.

В Австрии состоятся внеочередные выборы в связи со сменой руководства одной из партий коалиции Selfway

Внеочередные парламентские выборы всостоятся 15 октября. К такому решению пришли представители всех фракций в ходе консультаций во вторник, 16 мая, передает Der Standart

"Мы договорились о проведении выборов 15 октября. Все фракции пришли к единому мнению", – сообщил журналистам министр иностранных дел и лидер Австрийской народной партии Себастиан Курц.

Канцлер Кристиан Керн, в свою очередь, объявил о назначении министра юстиции Вольфганга Брандштеттера вице-канцлером.

Как сообщалось, члены Австрийской народной партии избрали главу МИД Себастиана Курца своим новым лидером после того, как Райнхольд Миттерленер сложил полномочия главы АНП и вице-канцлера. Курц сразу же заявил о необходимости провести досрочные выборы в связи со сменой руководства одной из правящих партий.

Австрийская народная партия совместно с Социал-демократической партией формирует парламентскую коалицию. Смена руководства партии происходит уже четвертый раз за последнее десятилетие.