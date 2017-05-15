Курц инициирует досрочные выборы в Австрии

Новый лидер Австрийской народной партии намерен встретиться с канцлером и президентом страны.

30-летний Курц возглавил одну из партий австрийской коалиции

Министр иностранных делСебастиан Курц, возглавивший Австрийскую народную партии, намерен встретиться с партнерами по коалиции в понедельник, 15 мая, и инициировать проведение внеочередных парламентских выборов, передает Deutsche Welle

"Я встречусь с канцлером Кристианом Керном и президентом Алексанлром Ван дер Белленом завтра и сделаю им предложение. По моему мнению, первый шаг, который мы должны сделать – принять решение о досрочных выборах", – сообщил политик журналистам в воскресенье, 14 мая.

Как сообщалось, члены Австрийской народной партии избрали Курца своим новым лидером после того, как Райнхольд Миттерленер сложил полномочия.

Австрийская народная партия совместно с Социал-демократической партией формирует парламентскую коалицию. Смена руководства партии происходит уже четвертый раз за последнее десятилетие.

При этом слухи относительно возможной отставки вице-канцлера Райнхольда Миттерленера с партийной должности распространялись в течение последних нескольких месяцев. Министр иностранных дел Себастиан Курц, которого называли наиболее вероятным новым лидером партии, заявлял о неготовности брать руководство политсилой в свои руки.