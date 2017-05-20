Украинская служба Euronews прекращает работу

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Руководство канала прекратило трансляцию из-за нехватки финансирования.

Euronews больше не будет вещать по украински Украинская служба Euronews прекратит работу 21 мая, сообщается на странице телеканала в Facebook.

"После почти шести лет нашей работы, в воскресенье, 21 мая, Euronews прекратит вещание на украинском. Спасибо, что смотрели и читали нас. Всего наилучшего! Слава Украине!", - говорится в сообщении.

В начале декабря 2016 года в Лионе (Франция), в штаб-квартире телеканала Euronews, состоялась предупредительная однодневная забастовка украинской, иранской, арабской и представителей нескольких других языковых редакций. Инициировала забастовку украинская редакция Евроньюс.

Журналисты протестовали против планов руководства прекратить с апреля 2017 года вещание на украинском языке из-за нехватки финансирования.