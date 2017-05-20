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Украинская служба Euronews прекращает работу

20 мая в 23:13

Руководство канала прекратило трансляцию из-за нехватки финансирования. 

Euronews
Euronews больше не будет вещать по украински
Украинская служба Euronews прекратит работу 21 мая, сообщается на странице телеканала в Facebook. 
 
"После почти шести лет нашей работы, в воскресенье, 21 мая, Euronews прекратит вещание на украинском. Спасибо, что смотрели и читали нас. Всего наилучшего! Слава Украине!", - говорится в сообщении.   
 
В начале декабря 2016 года в Лионе (Франция), в штаб-квартире телеканала Euronews, состоялась предупредительная однодневная забастовка украинской, иранской, арабской и представителей нескольких других языковых редакций. Инициировала забастовку украинская редакция Евроньюс. 
 
Журналисты протестовали против планов руководства прекратить с апреля 2017 года вещание на украинском языке из-за нехватки финансирования.  
 
 

12 января сообщалось, что Госкомтелерадио хочет отказаться от украинской версии Euronews.

Украинская редакция Euronews начала работу в августе 2011 года, и одна из первых передач (о праздновании годовщины Независимости Украины) вышла в подцензурном варианте. В сентябре 2014 года НТКУ сообщала о задолженности перед Euronews на сумму 176 млн грн.

По материалам: ZN.UA
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