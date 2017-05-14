У берегов Италии в Средиземном море утонули семеро нелегальных мигрантов

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Еще 484 человека сотрудникам местной береговой охраны удалось спасти.

Еще семеро мигрантов утонули в попытках добраться до лучшей жизни

Семь человек из почти 500в субботу, 13 мая, сообщает Reuters со ссылкой на береговую охрану Италии.

По сообщениям пресс-службы береговой охраны Италии, мигранты пытались доплыть до берега на четырех перегруженных резиновых лодках, 484 человека спасателям удалось спасти. В операции принимали участие не только сотрудники береговой охраны, но и экипажи частных суден и волонтеры.

В береговой охране не сообщили подробностей того, из каких именно стран прибыли мигранты, но большинство из них обычно являются выходцами из стран Африки к югу от Сахары и Бангладеш.

Более 45 тысяч нелегальных мигрантов из Северной Африки достигли берегов Италии в этом году, что на 40% больше аналогичного показателя за прошлый год, сообщили в Международной организации по миграции (МОМ).

Напомним, в апреле прошлого Совет Евросоюза утвердил решение о создании единого европейского агентства пограничной службы и береговой охраны.

В декабре 2015 года главы государств и правительств ЕС согласовали позицию по формированию единой европейской службы пограничного контроля и береговой охраны на базе агентства Frontex. Пересмотр принципов охраны границ ЕС был вызван беспрецедентным наплывом мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока.

Как говорится в статье Алексея Коваля для ZN.UA, Европейское агентство по охране внешних границ Frontex вынуждено признать, что не справляется с задачей сдерживания наплыва мигрантов и уже призвало на помощь НАТО для мониторинга Эгейского моря. Глава Frontex Фабрис Лежери сообщил: в январе 2016 года внешние границы ЕС нелегально пересекло 140 тысяч человек, в 6 (!) раз больше, чем в январе 2015 года.

Подробнее читайте в статье Алексея Коваля "Мигранты раскалывают Европу" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".