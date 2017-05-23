США в 2018 году могут выделить Украине 150 млн долларов военной помощи

Соответствующее предложение содержится в проекте бюджета оборонного ведомства США.

Пентагон даст денег Украине miroved.com Военная помощь США Украине в 2018 финансовом году может составить 150 миллионов долларов, соответствующее предложение содержится в проекте бюджета оборонного ведомства.

"Поддержка будет включать такие сферы как командование и управление, радары контрбатарейной борьбы; подготовка, оснащение и применение сил; всестороннее материально-техническое обеспечение; консультативная помощь", - говорится в проекте бюджета.

Как сообщается в документе, финансирование позволит улучшить возможности Украины в области "руководства и управления подчиненными силами, разобраться в оперативной обстановке, а также интегрировать разведданные и оперативную информацию в процессы принятия решений".

Одной из задач помощи является повышение совместимости с силами НАТО и других западных стран.

Общий бюджет Пентагона на следующий финансовый год предлагается установить в размере 639 миллиардов долларов, что на 52 миллиарда или почти на 10% больше уровня текущего года. Эта сумма будет включать в себя 65 миллиардов на проведение операций по борьбе с терроризмом за рубежом.