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США в 2018 году могут выделить Украине 150 млн долларов военной помощи

23 мая в 22:57

Соответствующее предложение содержится в проекте бюджета оборонного ведомства США. 

Пентагон
Пентагон даст денег Украине
miroved.com
Военная помощь США Украине в 2018 финансовом году может составить 150 миллионов долларов, соответствующее предложение содержится в проекте бюджета оборонного ведомства. 
 
"Поддержка будет включать такие сферы как командование и управление, радары контрбатарейной борьбы; подготовка, оснащение и применение сил; всестороннее материально-техническое обеспечение; консультативная помощь", - говорится в проекте бюджета. 
 
Как сообщается в документе, финансирование позволит улучшить возможности Украины в области "руководства и управления подчиненными силами, разобраться в оперативной обстановке, а также интегрировать разведданные и оперативную информацию в процессы принятия решений". 
 
Одной из задач помощи является повышение совместимости с силами НАТО и других западных стран. 
 
Общий бюджет Пентагона на следующий финансовый год предлагается установить в размере 639 миллиардов долларов, что на 52 миллиарда или почти на 10% больше уровня текущего года. Эта сумма будет включать в себя 65 миллиардов на проведение операций по борьбе с терроризмом за рубежом. 
 
 
Ранее Белый дом предлагал исключить из бюджета США расходы на оказание безвозмездной военной помощи ряду стран, среди которых и Украина. Помощь предлагают заменить на предоставление кредитов на закупку американского военного оборудования.
 
По материалам: РИА Новости Украина
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