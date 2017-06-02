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США перебросили свои бомбардировщики для учений на границах с Россией

2 июня в 08:16

Совместные с Британией учения пройдут в июне.

Бомбардировщик США B-52
США перебросили свои ядерные бомбардировщики для совместных с Британией учений на границах с Россией
lobalsecurity.org
Военно-воздушные силы США занялись переброской американских стратегических ядерных  бомбардировщиков B-52 и 800 человек экипажа в Британию. В июне США проведут совместные с Британией военные учения в Европе, особо фокусируясь на приграничных с Россией участках, сообщает CNN.

В США отмечают, что основная часть учений пройдет в Арктике и Балтийском море, а также, что к ним присоединятся некоторые другие партнеры по НАТО.

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Ранее сообщалось, что в Эстонии начались масштабные учения НАТО "Весенний шторм - 2017", в которых будут задействованы более девяти тысяч военнослужащих, в том числе и из Украины.

Напомним, что на саммите НАТО в Варшаве в июле 2016 года было принято решение разместить четыре батальона в Польше, Литве, Латвии и Эстонии в 2017 году.

Германия руководит батальоном в Литве, США - в Польше, Великобритания - в Эстонии, а канадцы - в Латвии.

По материалам: ZN.UA
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Тэги США учения НАТО Россия
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