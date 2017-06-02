США перебросили свои бомбардировщики для учений на границах с Россией

Совместные с Британией учения пройдут в июне.

США перебросили свои ядерные бомбардировщики для совместных с Британией учений на границах с Россией lobalsecurity.org

Военно-воздушные силы США занялись переброской американских стратегических ядерных бомбардировщиков B-52 и 800 человек экипажа в Британию. В июне США проведут совместные с Британиейв Европе, особо фокусируясь на приграничных с Россией участках, сообщает CNN

В США отмечают, что основная часть учений пройдет в Арктике и Балтийском море, а также, что к ним присоединятся некоторые другие партнеры по НАТО.

Ранее сообщалось, что в Эстонии начались масштабные учения НАТО "Весенний шторм - 2017", в которых будут задействованы более девяти тысяч военнослужащих, в том числе и из Украины.

Напомним, что на саммите НАТО в Варшаве в июле 2016 года было принято решение разместить четыре батальона в Польше, Литве, Латвии и Эстонии в 2017 году.

Германия руководит батальоном в Литве, США - в Польше, Великобритания - в Эстонии, а канадцы - в Латвии.