В Литве начались военные учения НАТО

Военнослужащие из 25 стран-членов Альянса в течение почти двух недель будут отрабатывать сотрудничество между подразделениями.
"Ежегодные военные учения НАТО по поддержанию связи и обмена информацией коммуникационных групп Альянс "Крепкий кобальт" стартуют в Литве 21 мая, завершатся маневры 2 июня", - рассказали чиновники оборонного ведомства страны.
По данным военных, в учениях примут участие около тысячи военнослужащих НАТО из 25 стран-членов Альянса. Они будут представлять более 40 различных подразделений.
Отмечается, что в рамках учений будут оцениваться навыки коммуникационных единиц НАТО обеспечивать надлежащий обмен информацией и связную поддержку между силами быстрого реагирования Альянса, а также между объединенными штабами организации во всем мире.
Ранее сообщалось, что в Эстонии начались масштабные учения НАТО "Весенний шторм - 2017", в которых будут задействованы более девяти тысяч военнослужащих, в том числе и из Украины.
Напомним, что на саммите НАТО в Варшаве в июле 2016 года было принято решение разместить четыре батальона в Польше, Литве, Латвии и Эстонии в 2017 году.
Германия руководит батальоном в Литве, США - в Польше, Великобритания - в Эстонии, а канадцы - в Латвии.Корреспондент.net