В Литве начались военные учения НАТО

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Военнослужащие из 25 стран-членов Альянса в течение почти двух недель будут отрабатывать сотрудничество между подразделениями.

Военные стран-членов НАТО прибыли на учения в Литву US Mission to NATO/Twitter

В Литве в воскресенье, 21 мая, началиськоммуникационных групп НАТО "Крепкий кобальт" (Steadfast Cobalt). Учения продлятся почти две недели, до 2 июня, сообщила пресс-служба Министерства обороны Литвы.

"Ежегодные военные учения НАТО по поддержанию связи и обмена информацией коммуникационных групп Альянс "Крепкий кобальт" стартуют в Литве 21 мая, завершатся маневры 2 июня", - рассказали чиновники оборонного ведомства страны.

По данным военных, в учениях примут участие около тысячи военнослужащих НАТО из 25 стран-членов Альянса. Они будут представлять более 40 различных подразделений.

Отмечается, что в рамках учений будут оцениваться навыки коммуникационных единиц НАТО обеспечивать надлежащий обмен информацией и связную поддержку между силами быстрого реагирования Альянса, а также между объединенными штабами организации во всем мире.

Ранее сообщалось, что в Эстонии начались масштабные учения НАТО "Весенний шторм - 2017", в которых будут задействованы более девяти тысяч военнослужащих, в том числе и из Украины.

Напомним, что на саммите НАТО в Варшаве в июле 2016 года было принято решение разместить четыре батальона в Польше, Литве, Латвии и Эстонии в 2017 году.

Германия руководит батальоном в Литве, США - в Польше, Великобритания - в Эстонии, а канадцы - в Латвии.