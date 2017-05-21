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В Литве начались военные учения НАТО

21 мая в 11:06

Военнослужащие из 25 стран-членов Альянса в течение почти двух недель будут отрабатывать сотрудничество между подразделениями.

американские военные НАТО Литва
Военные стран-членов НАТО прибыли на учения в Литву
US Mission to NATO/Twitter
В Литве в воскресенье, 21 мая, начались ежегодные учения коммуникационных групп НАТО "Крепкий кобальт" (Steadfast Cobalt). Учения продлятся почти две недели, до 2 июня, сообщила пресс-служба Министерства обороны Литвы.

"Ежегодные военные учения НАТО по поддержанию связи и обмена информацией коммуникационных групп Альянс "Крепкий кобальт" стартуют в Литве 21 мая, завершатся маневры 2 июня", - рассказали чиновники оборонного ведомства страны.

По данным военных, в учениях примут участие около тысячи военнослужащих НАТО из 25 стран-членов Альянса. Они будут представлять более 40 различных подразделений.

Отмечается, что в рамках учений будут оцениваться навыки коммуникационных единиц НАТО обеспечивать надлежащий обмен информацией и связную поддержку между силами быстрого реагирования Альянса, а также между объединенными штабами организации во всем мире.

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Ранее сообщалось, что в Эстонии начались масштабные учения НАТО "Весенний шторм - 2017", в которых будут задействованы более девяти тысяч военнослужащих, в том числе и из Украины.

Напомним, что на саммите НАТО в Варшаве в июле 2016 года было принято решение разместить четыре батальона в Польше, Литве, Латвии и Эстонии в 2017 году.

Германия руководит батальоном в Литве, США - в Польше, Великобритания - в Эстонии, а канадцы - в Латвии.

По материалам: Корреспондент.net
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Тэги НАТО учения Литва военный
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