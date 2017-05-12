США и Россия до сих пор очень далеки от "большой сделки" - FT

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Обе стороны положительно оценили встречу Трампа и Лаварова, но недоверие между странами не уменьшилась.

Несмотря на то, что Лавров и Трамп улыбались, США и Россия до сих пор не доверяют друг другу. Flickr/МИД России

Все усилия по улучшению отношений между США имогут споткнуться о то, что министр иностранных дел Сергей Лавров назвал "дьяволом", который затаился в деталях после первой встречи с президентом Дональдом Трампом в атмосфере взаимного недоверия.

Об этом пишет издание Financial Times, добавляя, что американский президент и глава российского МИД положительно оценили их встречу на этой неделе. Но кроме этих слов, они до сих пор далеки друг от друга во многих вопросах.

США потеряли влияние на Сирию после падения Алеппо под натиском сирийских и российских сил в прошлом году. Теперь Вашингтон боится, что его давний соперник Тегеран распространит иранское влияние на всем Ближнем Востоке. Россия же оказалась в непростом альянсе с Ираном в Сирии. И ее посредничество может сыграть роль.



Лавров признал, что остается не понятным, как США и Россия будут чертить "географические параменти" и "общую точку зрения" в вопросе предложенных Москвой зон деэскалации в Сирии. Хотя стороны согласны с общей концепцией. Также Россия не хочет делать уступок в Украине.

"Ожидание крупной сделки не оправданы. Остается слишком много сфер, в которых США и Россия фундаментально не согласны друг с другом", - убежден бывший советник Белого дома по России Эндрю Вайс.

По его мнению, только из-за президентства Трампа Америка не станет вдруг партнером России в Сирии или Украине.

Ранее издание Politico писало, что Россия станцевала победный танец в Овальном кабинете. Ведь Москве нужны не договоренности, а сам факт появления Лаврова в Белом доме, чтобы показать всему миру возвращение русского "величия".

Тем временем, в Кремле встреча Лаврова с Трампом оценивают со "сдержанным оптимизмом". По словам Дмитрия Пескова, сама встреча является позитивным моментом, однако странам предстоит еще много работать над своими отношениями.

Как сообщалось, 10 мая глава МИД РФ Сергей Лавров встретился в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Рексом Тиллерсоном. По словам Лаврова, он обсудил с Трампом украинскую и сирийскую проблематику, не касаясь вопроса санкций против РФ. Трамп, в свою очередь, Трамп назвал встречу с главой МИД РФ "очень-очень хорошей".