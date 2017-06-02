Соседи России поняли, как нужно сдерживать агрессора - RFERL

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Обозреватель пишет, что противостояние гибридной войне требует так же гибридных методов сдерживания.

Соседи России активно противостоят воздействию агрессора. evgovorov / Depositphotos

Молдова и Эстония выслали дипломатовиз-за обвинений в шпионаже. Таллин также провел наиболее масштабные учения по кибербезопасности.

Украина расследует, не собирал ли российский интернет-гигант Yandex данные о ее гражданах. Также украинский парламент рассматривает потребность в ограничении действий русской православной церкви на своей территории. А Чехия и Финляндия создали новые центры для борьбы с российской пропагандой.

"Через 70 лет после того, как знаменитое эссе Джорджа Киннана "Суть советского поведения" заложило основу для американской политики сдерживания во времена Холодной войны, новая политика сдерживания начала вырисовываться в Европе. И соседи России и ее бывшие вассалы в Восточной Европе возглавили этот процесс", - пишет обозреватель RFERL Брайан Уитмор.

По его мнению, в этом нет ничего удивительного, ведь именно эти страны лучше знают, как ведет себя Кремль. Режим Владимира Путина долгое время вел теневую, некинетическую войну против своих западных соседей. Он превратил в оружие все: бизнес, финансы, коррупцию, организованную преступность, киберпространство, информацию, - для того, чтобы подорвать западные институты. И чтобы дать отпор этим угрозам, нужен совершенно нетрадиционный подход.

Эта работа, по мнению обозревателя, не только для оборонных министерств и разведывательных служб. Она требует общеправительственный подход, а также участия законодательной власти и регулирующих ведомств.

"Российская некинетическая война 21-го века против Запада требует некинетических методов сдерживания, которые были бы характерными для 21-го века. Соседи России это поняли. И нам всем надо у них поучиться", - пишет Уитмор.

Между тем, командующий НАТО в Европе говорит о необходимости дополнительных сил для сдерживания России. Кертис Скапаротті заявил о необходимости увеличить количество танових и инженерных войск, а также авиации.

Ранее издание Atlantic Council писало, что главная проблема НАТО не оборонные бюджеты, а Россия. Когда президент США Дональд Трамп посетит саммит НАТО в Брюсселе 25 мая, ему не стоит бесконечно пинать европейцев за их расходы на оборону. Вместо этого он должен направить внимание союзников на необходимости выступить против ядерного шантажа со стороны России, а также ее преимущества в обычных вооружениях.