Самый дорогой парк развлечений компании Disney открылся во Флориде

Парк "Пандора" по мотивам фильма "Аватар" стоил создателям $ 500 млн.

Кинокомпания Disney открыла парк "Пандора" - "инопланетную" зону развлечений в городе Орландо, штат Флорида. Она посвящена фильму "Аватар" режиссера Джеймса Кэмерона, вышедшему на экраны в 2009 году. Парк "Пандора" стал самым дорогим проектом компании Disney: его бюджет составил $ 500 млн, сообщают ABCnews.

Работа над зоной развлечений началась еще в 2011 году. В ее создании участвовали сам Джеймс Кэмерон, студия Disney и продюсерская компания режиссера — Lightstorm Entertainment. Парк воссоздает атмосферу планеты Пандора, на которой разворачивается сюжет фильма "Аватар.

Главными достопримечательностями "Пандоры" являются 3D-поездка на аттракционе Avalon of Passage, прогулки по биолюминесцентному лесу Na'vi River Journey и экзотическим окрестностям Valley of Mo'ara.

Джеймс Кэмерон планирует снять четыре сиквела "Аватара". Ранее режиссер заявлял о трех новых фильмах.