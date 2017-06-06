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Самый дорогой парк развлечений компании Disney открылся во Флориде

6 июня в 11:32

Парк "Пандора" по мотивам фильма "Аватар" стоил создателям $ 500 млн.

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Фото abcnews.com.ua

Кинокомпания Disney открыла парк "Пандора" - "инопланетную" зону развлечений в городе Орландо, штат Флорида. Она посвящена фильму "Аватар" режиссера Джеймса Кэмерона, вышедшему на экраны в 2009 году. Парк "Пандора" стал самым дорогим проектом компании Disney: его бюджет составил $ 500 млн, сообщают ABCnews.

Работа над зоной развлечений началась еще в 2011 году. В ее создании участвовали сам Джеймс Кэмерон, студия Disney и продюсерская компания режиссера — Lightstorm Entertainment. Парк воссоздает атмосферу планеты Пандора, на которой разворачивается сюжет фильма "Аватар.

Главными достопримечательностями "Пандоры" являются 3D-поездка на аттракционе Avalon of Passage, прогулки по биолюминесцентному лесу Na'vi River Journey и экзотическим окрестностям Valley of Mo'ara.

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Джеймс Кэмерон планирует снять четыре сиквела "Аватара". Ранее режиссер заявлял о трех новых фильмах.

По материалам: abcnews.com.ua
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Тэги Пандора парк Disney Аватар фильм развлечение аттракцион
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