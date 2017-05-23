Российская компания "Татнефть" собирается конфисковать дипломатическое имущество Украины в РФ

В список объектов, подлежащих конфискации, входит в том числе и такой дипломатический объект как гостиница посольства Украины в РФ.

"Татнефть" хочет конфисковать даже гостиницу посольства Украины.

Российская компания "Татнефть" просит Арбитражный суд города Москвы конфисковать имущество Украины. Это следует из искового требования в Арбитражный суд Москвы по исполнению решения Международного коммерческого арбитража в Париже от 29 июля 2014 г. согласно которому Украина обязана выплатить "Татнефти" 144 млн долл. по делу "Укртатнафты". В список объектов, подлежащих конфискации, входит в том числе и такой дипломатический объект как гостиница посольства Украины в РФ, в котором сейчас по соображениям безопасности живут украинские дипломаты.

Заседание Арбитражного суда Москвы по этому иску "Татнефти" должно состояться в начале июня 2017 г.

Высокопоставленный источник в украинском правительстве подтвердил ZN.UA эту информацию, добавив, что в соответствии с Венской конвенцией, на дипломатическое имущество распространяется иммунитет государства и это имущество не может быть арестовано или конфисковано.

Тем не менее, ранее правительства США и Швейцарии предпринимали меры по "замораживанию" использования дипломатического имущества. Так, в конце 2016 г. в разгар скандала с высылкой группы дипломатов из российского посольства в США, американская сторона блокировала две российские загородные резиденции, расположенные на территории Соединенных Штатов.

Напомним, что в соответствии с сообщением пресс-службы российской компании, 30 марта 2017 г. "Татнефть" подала иск в США о принудительном исполнении решения Международного коммерческого арбитража в Париже от 29 июля 2014 г. В середине апреля аналогичное ходатайство о принудительном исполнении были поданы "Татнефтью" в Высокий суд Лондона и Арбитражный суд Москвы.

Украина проиграла спор с "Татнефтью" в Международном коммерческом арбитраже на 112 млн долл. по делу "захвата" акций "Укртатнафты" (Кременчугский НПЗ, Полтавская область) группой "Приват" в 2007 году.

Потом Украина подала апелляцию на решение о выплате 112 млн долл. российской "Татнефти".

Сообщалось, что "Укртатнафта" является спорным активом для Украины и Татарстана. "Укртатнафта" создана в соответствии с указами президентов Украины и Татарстана в 1994 г. на базе Кременчугского НПЗ. Ранее 18,296% акций "Укртатнафты" принадлежало структурам, близким к "Татнефть", министерство имущества Татарстана владело 28,7788% акций, еще 8,6% акций принадлежало непосредственно "Татнефти". Однако в результате судебных разбирательств доля татарстанских акционеров в НПЗ была практически обнулена, а на предприятии появились новые акционеры, близкие к Игорю Коломойскому и Александру Ярославскому.