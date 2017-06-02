Россия собирается реагировать на увеличение контингента НАТО в странах Балтии

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Россия усилит свой западный фланг в ответ на размещение войск в странах Балтии.

Постпред России в НАТО говорит про ответ на увеличение контингента Альянса в странах Балтии rg.ru

Постоянный представитель России вАлександр Глушко рассказал, что его страна планирует ответные меры на увеличение контингента Альянса в странах Балтии. Постпред отмечает, что действия НАТО не остались незамеченными и Россия увеличит свое военное присутствие на своем западном фланге, пишет Euractiv

Представитель России также отмечает, что действия НАТО создают военное напряжение в регионе и РФ не может не реагировать на него.

Ранее сообщалось, что в Эстонии начались масштабные учения НАТО "Весенний шторм - 2017", в которых будут задействованы более девяти тысяч военнослужащих, в том числе и из Украины.

Напомним, что на саммите НАТО в Варшаве в июле 2016 года было принято решение разместить четыре батальона в Польше, Литве, Латвии и Эстонии в 2017 году.

Германия руководит батальоном в Литве, США - в Польше, Великобритания - в Эстонии, а канадцы - в Латвии.