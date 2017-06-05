Россия пыталась противодействовать вступлению балканских стран в НАТО – расследование OCCRP

Российское влияние в регионе осуществлялось через посольство и спецслужбы.
Журналисты получили документы от правительства Македонии, которая только смогла выйти из существенного политического кризиса. Согласно расследованию, целью "мягкой силы" Москвы был отказ Македонии от евроатлантической интеграции и переход под фактическое российское влияние.
В расследовании подчеркивается, что последние 9 лет Македония сталкивается с активной деятельностью российских разведслужб, которые осуществляются через посольство страны. Кроме того, в расследовании отмечается, что России в ее действиях помогала Сербия, а также, что деятельность распространяется не только на Македонию, но и на другие балканские страны.представил программу своего правительства, которое предполагает ускорения интеграции в НАТО и ЕС.
Вследствие столкновений возле парламента Македонии, которые произошли ночью 27-28 апреля, пострадали 109 человек. За помощью в местную больницу обратились 70 граждан, 22 сотрудника правоохранительных органов и трое депутатов.
Поводом для беспорядков стало выдвижение кандидатом в спикеры парламента лидера "Демократического союза за интеграцию", этнического албанца Талата Джафери.
Протестующие - сторонники бывшего премьер-министра страны Николы Груевского - утверждают, что депутаты от "Социал-демократического союз Македонии" пытаются незаконно избрать нового спикера, и называют их действия попыткой государственного переворота.ZN.UA