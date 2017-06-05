Россия пыталась противодействовать вступлению балканских стран в НАТО – расследование OCCRP

Российское влияние в регионе осуществлялось через посольство и спецслужбы.

Россия вмешивалась во внутренние дела балканских стран с целью изменить их курс на сближение с НАТО rg.ru

Российские сотрудники Главного разведывательного управления РФ при помощи своих посольств вмешивались во внутренние дела Македонии и других Балканских стран. Главной целью России, в рамках этих операций, было противодействие сближению стран региона с НАТО, сообщается в журналистском расследовании международного объединения OCCRP.

Журналисты получили документы от правительства Македонии, которая только смогла выйти из существенного политического кризиса. Согласно расследованию, целью "мягкой силы" Москвы был отказ Македонии от евроатлантической интеграции и переход под фактическое российское влияние.

В расследовании подчеркивается, что последние 9 лет Македония сталкивается с активной деятельностью российских разведслужб, которые осуществляются через посольство страны. Кроме того, в расследовании отмечается, что России в ее действиях помогала Сербия, а также, что деятельность распространяется не только на Македонию, но и на другие балканские страны.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Македонии Зоран Заев во вторник, 30 мая,, которое предполагает ускорения интеграции в НАТО и ЕС.

Вследствие столкновений возле парламента Македонии, которые произошли ночью 27-28 апреля, пострадали 109 человек. За помощью в местную больницу обратились 70 граждан, 22 сотрудника правоохранительных органов и трое депутатов.

Поводом для беспорядков стало выдвижение кандидатом в спикеры парламента лидера "Демократического союза за интеграцию", этнического албанца Талата Джафери.

Протестующие - сторонники бывшего премьер-министра страны Николы Груевского - утверждают, что депутаты от "Социал-демократического союз Македонии" пытаются незаконно избрать нового спикера, и называют их действия попыткой государственного переворота.