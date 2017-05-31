Новое правительство Македонии ускорит интеграцию в НАТО и ЕС

Ожидается, что парламент утвердит новое правительство в среду.
Парламент Македонии в среду утвердит правительство
Премьер-министр Македонии
Зоран Заев во вторник, 30 мая, представил программу своего правительства, которое предполагает ускорения интеграции в НАТО и ЕС, пишет Deutsche Welle
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Бывший футболист, исследователь Драган Тевдовский возглавит министерство финансов - ему придется бороться с высоким уровнем безработицы в стране и нестабильностью пенсионной системы. Дипломат Николай Димитров возглавит МИД. Его задачей, в частности, будет решение спора с Грецией из-за названия страны. Афины считают, что Скопье не имеет права на имя "Македония", которое носит одна из греческих провинций, и блокируют ее сближения с ЕС и НАТО.
Ожидается, что македонский парламент утвердит новое правительство в среду, 31 мая. Социал-демократ Заев образовал шаткую - 62 депутата в 120-местном парламенте коалицию с двумя партиями албанского меньшинства. Из 25 министров кабинета Заева семь - этнические албанцы. Заев дал письменные гарантии президенту о сохранении конституционного строя страны.
Вследствие столкновений возле парламента Македонии, которые произошли ночью 27-28 апреля, пострадали 109 человек. За помощью в местную больницу обратились 70 граждан, 22 сотрудника правоохранительных органов и трое депутатов.
По материалам:
Deutsche Welle (Українська редакція)
Поводом для беспорядков стало выдвижение кандидатом в спикеры парламента лидера "Демократического союза за интеграцию", этнического албанца Талата Джафери.
Протестующие - сторонники бывшего премьер-министра страны Николы Груевского - утверждают, что депутаты от "Социал-демократического союз Македонии" пытаются незаконно избрать нового спикера, и называют их действия попыткой государственного переворота.