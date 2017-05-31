Новое правительство Македонии ускорит интеграцию в НАТО и ЕС

Ожидается, что парламент утвердит новое правительство в среду.

Парламент Македонии в среду утвердит правительство Премьер-министр Македонии Зоран Заев во вторник, 30 мая, представил программу своего правительства, которое предполагает ускорения интеграции в НАТО и ЕС, пишет Deutsche Welle

Бывший футболист, исследователь Драган Тевдовский возглавит министерство финансов - ему придется бороться с высоким уровнем безработицы в стране и нестабильностью пенсионной системы. Дипломат Николай Димитров возглавит МИД. Его задачей, в частности, будет решение спора с Грецией из-за названия страны. Афины считают, что Скопье не имеет права на имя "Македония", которое носит одна из греческих провинций, и блокируют ее сближения с ЕС и НАТО.

Ожидается, что македонский парламент утвердит новое правительство в среду, 31 мая. Социал-демократ Заев образовал шаткую - 62 депутата в 120-местном парламенте коалицию с двумя партиями албанского меньшинства. Из 25 министров кабинета Заева семь - этнические албанцы. Заев дал письменные гарантии президенту о сохранении конституционного строя страны.

Вследствие столкновений возле парламента Македонии , которые произошли ночью 27-28 апреля, пострадали 109 человек. За помощью в местную больницу обратились 70 граждан, 22 сотрудника правоохранительных органов и трое депутатов.