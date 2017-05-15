РФ перевела авиарейсы из Беларуси в международный сектор

Это связано с введением Минском безвизового въезда для граждан ЕС.

Россия изменила порядок пропуска авиарейсов из Беларуси tourprom.ru С 15 мая все авиарейсы, прибывающие в Россию из Беларуси и убывающие в обратном направлении, переводят в международные терминалы российских аэропортов, сообщает " РИА Новости ".

Это связано с введением Беларусью 12 февраля пятидневного безвизового режима въезда для граждан 80 стран, включая США и Евросоюз.

"Это затрагивает интересы России, поскольку в рамках Союзного государства существует режим свободного передвижения, а иностранцы, прибывшие без виз в Беларусь, могут нелегально проникнуть в Россию", - отмечает издание.

Пограничный контроль граждан России и Беларуси при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и посадочного талона для подтверждения прибытия (убытия) указанными авиарейсами проводиться не будет. Отметки о пересечении границы не проставляются. При этом, пассажиры-граждане РФ и Белоруси обязаны сохранять посадочный талон для предъявления его по прибытии в Россию.

Граждане третьих стран и лица без гражданства будут проходить пограничный контроль в порядке, установленном для международных секторов (терминалов) российских аэропортов.

Впрочем, Минск не планирует осуществлять пограничный контроль на внутренних авиарейсах между Белорусью и Россией.

С 12 февраля в Беларуси начал действовать безвизовый режим для граждан 80 государств, включая 28 стран-членов Европейского Союза, США, Канаду, Бразилию, Мексику, Китай и Японию.

Граждане этих стран смогут приезжать в Беларусь без визы на 5 дней неограниченное количество раз в году при условии, что пограничный контроль они будут проходить исключительно в аэропорту Минска.