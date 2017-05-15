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РФ перевела авиарейсы из Беларуси в международный сектор

15 мая в 19:44

Это связано с введением Минском безвизового въезда для граждан ЕС.

Аэропорт Домодедово Москва
Россия изменила порядок пропуска авиарейсов из Беларуси
tourprom.ru
С 15 мая все авиарейсы, прибывающие в Россию из Беларуси и убывающие в обратном направлении, переводят в международные терминалы российских аэропортов, сообщает "РИА Новости". 
 
Это связано с введением Беларусью 12 февраля пятидневного безвизового режима въезда для граждан 80 стран, включая США и Евросоюз. 
 
"Это затрагивает интересы России, поскольку в рамках Союзного государства существует режим свободного передвижения, а иностранцы, прибывшие без виз в Беларусь, могут нелегально проникнуть в Россию", - отмечает издание. 
 
Пограничный контроль граждан России и Беларуси при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и посадочного талона для подтверждения прибытия (убытия) указанными авиарейсами проводиться не будет. Отметки о пересечении границы не проставляются. При этом, пассажиры-граждане РФ и Белоруси обязаны сохранять посадочный талон для предъявления его по прибытии в Россию.
 
Граждане третьих стран и лица без гражданства будут проходить пограничный контроль в порядке, установленном для международных секторов (терминалов) российских аэропортов.
 
Впрочем, Минск не планирует осуществлять пограничный контроль на внутренних авиарейсах между Белорусью и Россией.
 
 
С 12 февраля в Беларуси начал действовать безвизовый режим для граждан 80 государств, включая 28 стран-членов Европейского Союза, США, Канаду, Бразилию, Мексику, Китай и Японию.
 
Граждане этих стран смогут приезжать в Беларусь без визы на 5 дней неограниченное количество раз в году при условии, что пограничный контроль они будут проходить исключительно в аэропорту Минска.
 
По материалам: РИА Новости
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