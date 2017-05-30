РФ депортирует в Украину сепаратистку Мармазову – росСМИ

Мармазова покинет страну "добровольно".

Мармазову выгонят из России Российские власти задержали в Туле сторонницу "ЛДНР", бывшего проректора Донецкого университета Татьяну Мармазову, сообщил обозреватель российского СМИ "Украина.ру" Александр Чаленко на своей странице в Facebook.

По его словам, Мармазову доставили в районное отделение полиции, после чего суд решит депортировать ее в Украину.

"В общем, Таню Мармазову все-таки приговорили к депортации, но типа добровольно может покинуть Россию, без конвоя. В какой интересной стране мы все живем все-таки. Подобное нигде больше невозможно:(", - написал Чаленко.

Перед этим власти РФ отказали ей в разрешении на временном пребывании (РВП) и запретили находиться на территории России. С 2014 года она как сепаратистка находится в украинских списках на арест.