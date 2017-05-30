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РФ депортирует в Украину сепаратистку Мармазову – росСМИ

30 мая в 01:36

Мармазова покинет страну "добровольно". 

Мармазова
Мармазову выгонят из России
Российские власти задержали в Туле сторонницу "ЛДНР",  бывшего проректора Донецкого университета Татьяну Мармазову, сообщил обозреватель российского СМИ "Украина.ру" Александр Чаленко на своей странице в Facebook. 
 
По его словам, Мармазову доставили в районное отделение полиции, после чего суд решит депортировать ее в Украину. 
 
"В общем, Таню Мармазову все-таки приговорили к депортации, но типа добровольно может покинуть Россию, без конвоя. В какой интересной стране мы все живем все-таки. Подобное нигде больше невозможно:(", - написал Чаленко. 
 
 
 
Перед этим власти РФ отказали ей в разрешении на временном пребывании (РВП) и запретили находиться на территории России. С 2014 года она как сепаратистка находится в украинских списках на арест.
 
По материалам: ZN.UA
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Тэги Украина Россия депортация сепаратисты власть запрет время разрешение арест конвой списки
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