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Путин обвинил США во вмешательстве в выборы по всему миру

5 июня в 08:11

Российский президент также сказал, что у РФ не было причин вмешиваться в американские выборы.

Владимир Путин
Путин пожаловался на вмешательство США в выборы по всему миру
Сайт президента России
Российский президент Владимир Путин рассказал, что в "любой точке" мира есть замечания по поводу вмешательства США во внутренние выборы. Так Путин отреагировал на вопрос о вмешательстве России в американские выборы, сообщает NBC.

Путин также отметил, что Россия не вмешивалась в американские выборы, а также не имела причин вмешиваться, поскольку политическое направление не зависит от конкретных президентов. Также президент РФ обвинил США в "морализаторстве" по поводу коррупции и нарушении свобод в России. По мнению Путина, США используют эти заявления, как средства политической борьбы.

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Напомним, что президент России Владимир Путин считает, что в кибератаках, в которых обвиняют Россию, могли быть задействованы американские хакеры.

Напомним, что издание New York Times писало, что команда Трампа общалась со спецслужбами России в течение года перед выборами. Издание отмечает, что американские спецслужбы проверяли, насколько эти контакты связаны с попытками России повлиять на результат выборов. В публикации упоминаются, что связью с российскими спецслужбами занимались Пол Манафорт и Майкл Флинн.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Россия выборы Путин США
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