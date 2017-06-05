Путин обвинил США во вмешательстве в выборы по всему миру

Российский президент также сказал, что у РФ не было причин вмешиваться в американские выборы.

Путин пожаловался на вмешательство США в выборы по всему миру Сайт президента России

Российский президентрассказал, что в "любой точке" мира есть замечания по поводу вмешательства США во внутренние выборы. Так Путин отреагировал на вопрос о вмешательстве России в американские выборы, сообщает NBC

Путин также отметил, что Россия не вмешивалась в американские выборы, а также не имела причин вмешиваться, поскольку политическое направление не зависит от конкретных президентов. Также президент РФ обвинил США в "морализаторстве" по поводу коррупции и нарушении свобод в России. По мнению Путина, США используют эти заявления, как средства политической борьбы.

Напомним, что президент России Владимир Путин считает, что в кибератаках, в которых обвиняют Россию,

Напомним, что издание New York Times писало, что команда Трампа общалась со спецслужбами России в течение года перед выборами. Издание отмечает, что американские спецслужбы проверяли, насколько эти контакты связаны с попытками России повлиять на результат выборов. В публикации упоминаются, что связью с российскими спецслужбами занимались Пол Манафорт и Майкл Флинн.