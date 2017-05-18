Признались социологам в употреблении алкоголя 70% жителей России

Среди всех жителей России 30% уверяют, что никогда не употребляют спиртные напитки.

Каждый третий русский уверяет, что не пьет водки personal.klavdievna.ru

Абсолютное большинство(70%) в той или иной мере употребляют алкогольные напитки, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра".

Из них 76% уверяют, что выпивают не более двух рюмок водки (или литр пива, полбутылки вина) за раз.

Примерно бутылку водки (две бутылки вина, четыре литра пива) или более выпивают 5% жителей России.

Практически каждый третий (30%) опрошенный уверяет, что никогда не употребляет спиртного.

Опрос "Левада-центра" был проведен 21-24 апреля 2017 года среди 1600 человек. Заявленная ошибка выборки – 3,4%.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что общее количество только официально зарегистрированных наркозависимых жителей России составляет порядка 600 тыс. человек. По его словам, это только официальная статистика. "По данным соцопросов, наркотики употребляют около 7,5 млн, из них 2 млн регулярно", - сказал президент РФ.