Президент Молдовы призвал Приднестровье искать формулу присоединения к Молдове.

Додон предупредил Приднестровье, что оно не станет частью России Кадр/YouTube

Президент Молдовы Игорь Додон предупредил, что регион никогда не станет независимым государством или же субъектом РФ. Президент отметил, что необходимо искать формулу для объединения в единое государство, сообщает NewsMaker

Додон также сказал, что за последние 25 лет в экономику Приднестровья было инвестировано около 15 миллиардов долларов. Президент отметил, что учитывая населения региона в 300-400 тысяч человек, за такие деньги можно было построить "второй Дубай".

Ранее сообщалось, чтовойск из Приднестровья. В частности, изаместитель министра иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Лилиан Дарий подчеркивал, что это помогло бы решить конфликт.

Также посла Молдовы на России отозвали из-за конфликта промосковского президента Игоря Додона и проевропейского правительства Молдовы. Отзыв посла из России, с которым Додон сработался, стал ответом на несогласия нынешнего президента утвердить ряд кандидатур на послов в другие страны.