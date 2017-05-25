Приднестровье никогда не будет независимым государством или частью РФ – Додон

Президент Молдовы призвал Приднестровье искать формулу присоединения к Молдове.
Додон также сказал, что за последние 25 лет в экономику Приднестровья было инвестировано около 15 миллиардов долларов. Президент отметил, что учитывая населения региона в 300-400 тысяч человек, за такие деньги можно было построить "второй Дубай".в Молдове требуют вывода российских войск из Приднестровья. В частности, изаместитель министра иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Лилиан Дарий подчеркивал, что это помогло бы решить конфликт.
Также посла Молдовы на России отозвали из-за конфликта промосковского президента Игоря Додона и проевропейского правительства Молдовы. Отзыв посла из России, с которым Додон сработался, стал ответом на несогласия нынешнего президента утвердить ряд кандидатур на послов в другие страны.Newsmaker