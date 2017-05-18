Правительство Армении ушло в отставку

Президент страны Серж Саргасян подписал соответствующий указ.

Армения вскоре получит новое правительство eastbook.eu

Правительство Армении - Национальное Собрание, указом президента страны Сержа Саргасяна в понедельник, 18 мая, отправился в отставку. Соответствующий указ Саргасяна опубликован на официальном сайте президента.

Отставку правительства Армении приняли в соответствии с пунктом 4 статьи 55 Конституции после первой сессии нового состава Национального Собрания.

Согласно документу, члены правительства будут исполнять свои обязанности до окончательного формирования нового кабинета министров страны. В нем также отмечается, что документ вступает в силу со дня его подписания.

Напомним, 2 апреля в Армении состоялись выборы депутатов Национального Собрания – первые парламентские выборы после конституционной реформы 2015 года, которая предусматривает переход к парламентской форме правления после окончания полномочий президента Сержа Саргсяна в 2018 году. Впервые в Армении выборы проводились исключительно по пропорциональной системе.

В новой Конституции Армении, принятой по итогам референдума 6 декабря 2015 года, максимальное количество депутатов парламента не ограничено, зафиксирован лишь минимальный состав депутатского корпуса – 101 человек.

Подробнее о конституционной реформе в Армении читайте в материале Владимира Кима "Армения избрала грузинский путь" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".