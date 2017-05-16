Азербайджан выстрелил ракетой по Нагорному Карабаху – Минобороны Армении

В результате обстрела была повреждена одна единица военной техники.

В Нагорном Карабахе опять обострение

В результате обстрела управляемой ракетой на восточном направлении линии соприкосновения была повреждена одна единица военной техники. Среди военных потерь на зафиксировано.

оенные ведомства Азербайджана и Армении заявили о столкновениях в зоне

. Сообщается, что обе стороны понесли потери. По данным Баку, тяжелое боестолкновение произошло на Ходжавенд-Физулинском направлении фронта. По версии азербайджанских военных, армянские силы ночью предприняли "попытки широкомасштабного прорыва на позиции азербайджанской армии".

27 февраля в