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Азербайджан выстрелил ракетой по Нагорному Карабаху – Минобороны Армении

16 мая в 01:54
В результате обстрела была повреждена одна единица военной техники.
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В Нагорном Карабахе опять обострение
Twitter/Ani Avetyan
Министерство обороны Армении сообщило о ракетном ударе Азербайджана по военному объекту в Нагорном Карабахе.   
В результате обстрела управляемой ракетой на восточном направлении линии соприкосновения была повреждена одна единица военной техники. Среди военных потерь на зафиксировано. 
 
 
27 февраля военные ведомства Азербайджана и Армении заявили о столкновениях в зоне карабахского конфликтаСообщается, что обе стороны понесли потери. По данным Баку, тяжелое боестолкновение произошло на Ходжавенд-Физулинском направлении фронта. По версии азербайджанских военных, армянские силы ночью предприняли "попытки широкомасштабного прорыва на позиции азербайджанской армии". 
 
По материалам: ТАСС
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Тэги военный Азербайджан ракета Армения техника обстрел Нагорный УДАР февраль столкновения
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