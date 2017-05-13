Политика Тиллерсона поднимает вопрос прагматизации внешнеполитического курса США - эксперт

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Этот подход использовался и раньше, но с меньшей прямолинейностью.

Тиллерсон выступает за рационализацию внешней политики США Bill Clark / CQ-Roll Call

Во время своей встречи с представителями стран АСЕАН Госсекретарь США Рекс Тиллерсон сказал, что американская внешняя политика должна переориентироваться на свои интересы. Таким образом Тиллерсон поднял важную тему прагматизации внешнеполитического курса США. Об этом пишет в своей статье дляэксперт Института общественно-экономических исследований Юлия Курнышова.

Автор отмечает, что разговор об интересах и о ценностях не случаен и содержит в себе сразу несколько важных смыслов: отчасти сплетенных нынешним политическим моментом, отчасти — отражающих давнюю дискуссию о месте США в мире. С конца XIX века американский политический класс озабочен тем, как укреплять свое лидерство, при этом не умножая собственное бремя. Каждый американский президент пытается решить эту дилемму так, чтобы увеличивая могущество государства и его влияние, не допустить при этом перенапряжения сил. Независимо от партийной принадлежности, тезис о большем прагматизме внешней политики выдвигали и Клинтон, и Буш, не говоря уж об Обаме.

"Но что отличает нынешний подход Трампа—Тиллерсона, так это свойственная именно этой президентской команде откровенность, без попыток облечь данный подход в красивую оболочку. Со свойственной ему прямотой и без оглядок на реакцию оппонентов, Трамп выражает противоречивый запрос своего электората: оставаться страной-лидером, но при этом не тратить чрезмерные ресурсы. Призывать к порядку международных правонарушителей, но не ввязываться в конфликты за рубежом", – отмечает эксперт.

Подробнее об изменениях во внешней политике США читайте в статье Юлии Курнышовой "Доктрина Тиллерсона" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".